Confirmado: estos son los 5 pueblos de Pontevedra más buscados en Google para una escapada rural
La provincia se situó cerca de las 130.000 consultas, confirmando su peso dentro del turismo rural nacional
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Pontevedra es una provincia repleta de contrastes. El atractivo rural no se limita al interior, sino que se extiende también a enclaves costeros y marineros que combinan paisaje, patrimonio y gastronomía.
¿Cuál es el mejor pueblo para una escapada rural? Un estudio elaborado por Sensación Rural y o10media, basado en el análisis de miles de búsquedas en Google en 2025, arroja cinco nombres.
Ranking de pueblos de Pontevedra más buscados en Google
A diferencia de otros enclaves, Pontevedra ofrece escapadas muy distintas entre sí. Desde villas con tradición marinera y patrimonio monumental hasta municipios con rutas de senderismo o entornos ligados a las Rías Baixas.
"Las consultas también reflejan que muchos usuarios no parten de una búsqueda genérica, sino de destinos concretos que ya asocian con una experiencia determinada", señalan Sensación Rural y o10media.
En ese sentido, la notoriedad previa de ciertos pueblos sigue siendo un factor decisivo a la hora de concentrar el interés digital.
Sanxenxo, Cambados y Baiona son los pueblos de Pontevedra que más interés generan en Google entre quienes buscan una escapada rural. Completan el top 5 los municipios de Bueu y Ponteareas.
Sanxenxo
Sanxenxo lidera el ranking con 6.650 búsquedas, consolidándose como uno de los destinos más visibles de Pontevedra. Destaca por su combinación de playas, ambiente turístico y gastronomía, así como por su proximidad a espacios tan reconocidos como el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas.
El Monasterio de Santa María de Armenteira es otro enclave patrimonial digno de mencionar y muy próximo a Sanxenxo.
Cambados
Con 4.200 búsquedas, Cambados ocupa la segunda posición. Situado en pleno corazón de las Rías Baixas, la iglesia de Santa Mariña do Dozo, el convento de San Francisco y la iglesia de San Benito son sus principales atractivos.
Cabe destacar varios pazos señorales, además de la simbólica Torre de San Sadurniño.
Baiona
Registra 3.310 búsquedas y se sitúa en tercera posición. Baiona combina patrimonio, costa e historia.
"Su fortaleza, hoy convertida en Parador, es uno de sus grandes emblemas, junto al casco amurallado, la colegiata de Santa María y la réplica de la carabela Pinta, que refuerza su vínculo con la historia del Descubrimiento".
Bueu
Playas con aguas de color azul turquesa, un entorno natural incomparable y una larga tradición marinera. Lugares como el puerto, la ruta de los petroglifos o el Museo Massó también explican su capacidad para atraer a quienes buscan naturaleza y cultura en un mismo destino.
Bueu alcanza las 3.210 búsquedas en Google.
Ponteareas
Ponteareas cierra el top 5 con 1.880 búsquedas.
Entre sus principales atractivos destacan el Castro de Troña, el castillo de Sobroso, sus iglesias románicas, las playas fluviales y la proyección de su Corpus Christi, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.