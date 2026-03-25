Confirmado: estos son los 5 pueblos de Pontevedra más buscados en Google para una escapada rural

Pontevedra es una provincia repleta de contrastes. El atractivo rural no se limita al interior, sino que se extiende también a enclaves costeros y marineros que combinan paisaje, patrimonio y gastronomía.

¿Cuál es el mejor pueblo para una escapada rural? Un estudio elaborado por Sensación Rural y o10media, basado en el análisis de miles de búsquedas en Google en 2025, arroja cinco nombres.

Ranking de pueblos de Pontevedra más buscados en Google

A diferencia de otros enclaves, Pontevedra ofrece escapadas muy distintas entre sí. Desde villas con tradición marinera y patrimonio monumental hasta municipios con rutas de senderismo o entornos ligados a las Rías Baixas.

"Las consultas también reflejan que muchos usuarios no parten de una búsqueda genérica, sino de destinos concretos que ya asocian con una experiencia determinada", señalan Sensación Rural y o10media.

En ese sentido, la notoriedad previa de ciertos pueblos sigue siendo un factor decisivo a la hora de concentrar el interés digital.

Sanxenxo, Cambados y Baiona son los pueblos de Pontevedra que más interés generan en Google entre quienes buscan una escapada rural. Completan el top 5 los municipios de Bueu y Ponteareas.

Sanxenxo

Sanxenxo en verano

Sanxenxo lidera el ranking con 6.650 búsquedas, consolidándose como uno de los destinos más visibles de Pontevedra. Destaca por su combinación de playas, ambiente turístico y gastronomía, así como por su proximidad a espacios tan reconocidos como el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas.

El Monasterio de Santa María de Armenteira es otro enclave patrimonial digno de mencionar y muy próximo a Sanxenxo.

Cambados

Casco antiguo de Cambados Shutterstock

Con 4.200 búsquedas, Cambados ocupa la segunda posición. Situado en pleno corazón de las Rías Baixas, la iglesia de Santa Mariña do Dozo, el convento de San Francisco y la iglesia de San Benito son sus principales atractivos.

Cabe destacar varios pazos señorales, además de la simbólica Torre de San Sadurniño.

Baiona

Puerto de Baiona visto desde una montaña cercana Shutterstock

Registra 3.310 búsquedas y se sitúa en tercera posición. Baiona combina patrimonio, costa e historia.

"Su fortaleza, hoy convertida en Parador, es uno de sus grandes emblemas, junto al casco amurallado, la colegiata de Santa María y la réplica de la carabela Pinta, que refuerza su vínculo con la historia del Descubrimiento".

Bueu

Playa de Pedrón en Bueu (Pontevedra) turismo.gal

Playas con aguas de color azul turquesa, un entorno natural incomparable y una larga tradición marinera. Lugares como el puerto, la ruta de los petroglifos o el Museo Massó también explican su capacidad para atraer a quienes buscan naturaleza y cultura en un mismo destino.

Bueu alcanza las 3.210 búsquedas en Google.

Ponteareas

Vista de Ponteareas David Martínez-Wikipedia

Ponteareas cierra el top 5 con 1.880 búsquedas.

Entre sus principales atractivos destacan el Castro de Troña, el castillo de Sobroso, sus iglesias románicas, las playas fluviales y la proyección de su Corpus Christi, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.