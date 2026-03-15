El monasterio oculto entre montañas que debes visitar en Semana Santa: habitaciones con vistas ideales y un spa

Quedan poco más de dos semanas para las vacaciones de Semana Santa, cuatro días festivos perfectos para dejar a un lado la rutina. Es el momento ideal para desconectar, hacer una pequeña escapada o simplemente descansar en la tranquilidad de casa. Muchos aprovechan estos días para visitar lugares que lo tienen todo: naturaleza, buena gastronomía y momentos de relax.

Si eres de quienes prefieren planes que conecten con el espíritu de esta festividad, hay una experiencia especialmente atractiva: dormir en un parador medieval escondido en medio de un bosque de Galicia. Un lugar donde puedes conectar con la espiritualidad del entorno, disfrutar de la naturaleza, saborear la gastronomía local y, además, relajarte en un spa.

El monasterio oculto entre las montañas de Galicia

Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. Shutterstock

El Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín (Ourense), es un destino único para disfrutar de la Semana Santa en Galicia. Situado en pleno corazón de la Ribeira Sacra, un rincón natural de gran belleza donde se encuentran los ríos Miño y Sil, este antiguo monasterio benedictino combina historia, naturaleza y confort en un solo lugar.

El monasterio, cuyos orígenes se remontan a los siglos VI y VII, conserva una impresionante mezcla de estilos arquitectónicos, desde el románico hasta el barroco, pasando por el gótico y el renacentista. Sus tres claustros te permiten pasear y observar su belleza, mientras escuchas música religiosa acorde a esta festividad.

Iglesia y monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. Fotos: Shutterstock

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1923, el edificio destaca no solo por su increíble edificación, sino por su perfecta armonía con el entorno natural que lo rodea: un bosque verde muy característico de Galicia que convierte cualquier estancia en una experiencia única. Y es que te sentirás en medio de una película mágica en todo momento.

Este Parador es perfecto para desconectar de la rutina, disfrutar de la gastronomía gallega y conectar con la historia y la espiritualidad del lugar. Semana Santa es la ocasión ideal para vivirlo: un plan que combina descanso, cultura y naturaleza.

Cómo es la estancia en el Parador

Parador de Santo Estevo en Ribas do Sil.

El Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil cuenta con 77 habitaciones distribuidas en tres claustros de distintos estilos y épocas. Cada una de ellas es diferente a la anterior, pero todas ellas fueron antiguamente las celdas de los monjes, tal y como indican desde la red de Paradores.

Algunas ofrecen vistas impresionantes al paisaje de los Cañones del Sil y al bosque atlántico que rodea el monasterio, dando lugar a una experiencia única.

El Parador cuenta con un restaurante con terraza junto al bosque de castaños, una cafetería con terraza en el claustro de la portería, amplios salones para celebraciones y preciosos jardines donde disfrutar del aire libre.

Uno de sus mayores atractivos es el spa, instalado en las antiguas bodegas, donde se puede combinar el circuito de relajación con tratamientos faciales, baños de burbujas o hidromasaje. Además, un jacuzzi exterior desde el que puedes observar el bosque mientras te relajas al máximo.

Sin duda, disfrutar de una estancia en este Parador es la oportunidad perfecta para vivir la Semana Santa en tranquilidad pero disfrutando del paisaje gallego, su gastronomía y en conexión contigo mismo.