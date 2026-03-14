Ni Aínsa ni Besalú: este es el municipio medieval más bonito de España y está declarado Bien de Interés Cultural

En Galicia hay pueblos medievales que combinan a la perfección mar, historia y naturaleza. Son lugares que merece la pena visitar, al menos, una vez en la vida, y que te enamoran desde el primer paso que das por sus calles empedradas.

Uno de estos lugares es Tui (Pontevedra), un municipio situado en la parte oriental del Baixo Miño. Destaca por tener un casco histórico y una catedral declarados Bien de Interés Cultural. Además, desde 2012 forma una eurociudad junto con Valença do Minho, en Portugal, unidas por dos puentes.

Una de las localidades medievales más bonitas

La Catedral de Santa María en la zona alta de la ciudad Shutterstock Tui (Pontevedra)

Tui es uno de los destinos más interesantes del sur de Galicia gracias a su combinación de historia, arquitectura medieval y entorno natural. Situada en la comarca del Baixo Miño y a orillas del río Miño, conserva uno de los cascos históricos mejor preservados de toda la región, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El casco antiguo de Tui destaca por su marcado carácter medieval. Sus calles empedradas invitan a descubrir cada uno de sus rincones a pie hasta llegar a la imponente Catedral de Santa María de Tui, uno de los templos más importantes de Galicia.

Su construcción comenzó en el siglo XII y combina elementos románicos y góticos, además de presentar un aspecto casi fortificado que recuerda al carácter defensivo de la ciudad durante la Edad Media.

La Capela de San Telmo, único ejemplo del barroco portugués en Galicia, construida en el siglo XIII, también merece un poco de tu tiempo, junto al Convento de las Clarisas (XVII y XVIII), el de Santo Domingo, la iglesia de San Francisco y la de San Bartolomeu de Rebordáns (siglo XI).

Otro atractivo más del conjunto histórico de Tui son sus murallas, formadas por dos sistemas amurallados, uno de ellos medieval y el otro edificado en los siglos XVII y XVIII para defenderse de los ataques portugueses, cuyos restos se pueden contemplar desde el paseo fluvial.

Muralla de Tui tui.gal

El pasado judío es de lo más interesante. Durante siglos, la ciudad contó con una importante comunidad hebrea que dejó huella en su urbanismo y en su patrimonio. Hoy puedes seguir este legado a través de una ruta señalizada que recorre la antigua judería y permite conocer lugares como la Casa de Salomón, la Menorá de la Catedral o la colección de sambenitos del Museo Diocesano.

Si visitas Tui puedes aprovechar para atravesar el puente metálico que cruza el río Miño y la conecta con Valença do Minho, lo que permite pasar de Galicia a Portugal en apenas unos minutos, simbolizando la estrecha relación entre ambas regiones.

La Catedral de Santa María, única en la provincia de Pontevedra

Catedral de Tui Shutterstock

La Catedral de Santa María es uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad y domina el paisaje del casco histórico desde su elevada posición. Sede de la diócesis de Tui-Vigo, refleja la importancia que tuvo el municipio durante la Edad Media como centro religioso y estratégico en la frontera con Portugal.

Su construcción comenzó en el año 1120 y se prolongó hasta aproximadamente 1225, cuando fue consagrada durante el reinado de Alfonso IX. La catedral presenta una interesante mezcla de estilos arquitectónicos, resultado de las distintas fases de su edificación.

El románico es el estilo predominante en la estructura original. Sin embargo, en el siglo XIII se incorporaron importantes elementos góticos, especialmente en el pórtico de su entrada, considerado el primer conjunto escultórico gótico de la Península Ibérica, según indica el concello de Tui.

Dependencias en el interior de la Catedral de Santa María Shutterstock Tui (Pontevedra)

Uno de los espacios más destacados del conjunto es su claustro, el único medieval conservado entre las catedrales de Galicia. Construido en estilo gótico cisterciense durante la segunda mitad del siglo XIII, fue restaurado en 1409 e incorpora diferentes sepulcros góticos.