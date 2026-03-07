Este es el secreto mejor guardado de Galicia (y no es la receta de la tortilla de Betanzos)

Galicia es uno de los principales destinos turísticos, y no es de extrañar. La región cuenta con numerosos atractivos, entre los que destacan sus paisajes de mar y montaña, así como su exquisita gastronomía, con la tortilla de Betanzos como uno de sus platos estrella.

Sin embargo, el mejor secreto guardado de Galicia no tiene que ver con cómo se prepara la tortilla jugosa por dentro y dorada por fuera, sino con un paraje que esconde miradores, cascadas, monasterios de gran belleza y otros rincones sorprendentes.

El mejor secreto guardado de Galicia

Situada en el interior de Galicia, entre las provincias de Lugo y Ourense, la Ribeira Sacra es considerada uno de los secretos mejor guardados de Galicia (y de España) por su combinación de viñedos en terrazas, cañones profundos y miradores con vistas de infarto.

Un total de veintiséis ayuntamientos del sur de Lugo y el norte de Ourense integran este destino bañado por los ríos Miño y Sil que, a su paso entre las montañas, moldean el paisaje. Así, el agua conforma uno de los elementos principales de este mágico lugar.

En verano o en invierno, sin importar la época del año, la Ribeira Sacra ofrece paisajes que parecen sacados de una postal. Por ello, se ha convertido en uno de los destinos más populares y visitados de Galicia, con multitud de rincones especiales por descubrir.

Pero antes que nada, ¿por qué el nombre de Ribeira Sacra? Este lugar, explica Turismo de Galicia, "debe su nombre al asentamiento en las orillas de las aguas de importantes cenobios que fueron cuna de la cultura y de la espiritualidad de un tiempo y que hoy son los tesoros en piedra de esta tierra".

En este sentido, algunos ejemplos destacados son los conventos de Santa Cristina de Ribas de Sil, en Parada de Sil (Ourense); Santa María de Ferreira, en Pantón (Lugo); Santa María, en Montederramo (Ourense); y San Pedro de Rocas, en Esgos (Ourense).

Merecen también una mención especial los cenobios de Santa María de Xunqueira de Espadanedo y Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín (Ourense).

Miradores y pasarelas del río Mao

Mirador en la Ribeira Sacra Shutterstock

La naturaleza está siempre presente en la Ribeira Sacra. El paisaje es sencillamente espectacular y es por ello que existe una amplia red de miradores repartidos a ambas orillas de los ríos Sil y Miño, destacando los Balcones de Madrid, la balconada do Duque o el famoso mirador do Castro.

Para disfrutar de las vistas de la Ribeira Sacra otra opción es pasear por la pasarela del río Mao. Este trayecto espectacular, que desciende desde los 800 metros hasta los poco más de 200, discurre serpenteante entre las paredes de granito y naturaleza.

El acceso a las pasarelas del río Mao se realiza desde el Albergue A Fábrica da Luz. El lugar habilitado para aparcar es muy limitado, apenas unas pocas plazas en la carretera OU-0605 y otras pocas al lado del albergue.

La visita, sin embargo, merece la pena (y mucho). A lo largo del recorrido es posible disfrutar de unas vistas de lujo sobre el cañón del río y conocer más sobre la biodiversidad del entorno gracias a los múltiples paneles interpretativos.

Una cascada con un salto de agua de 40 metros

Fervenza de Augacaída. Foto: Concello de Pantón

Como ya mencionamos, el agua es el elemento protagonista en esta tierra. De hecho, aquí se encuentra una de las cascadas más altas de Galicia. Se trata de la fervenza de Augacaída (o de Marce) y está formada por un salto de unos 40 metros de altura.

Siguiendo con otros puntos de interés, la playa da Cova, en O Saviñao (Lugo), conforma uno de los principales rincones de ensueño de la Ribeira Sacra. Cuenta con un embarcadero y salidas de rutas fluviales que bordean los meandros del río.

Fiestas y gastronomía

La Ribeira Sacra es también el nombre de la Denominación de Origen de sus afamados vinos. Cada año, en Sober, se celebra una fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia, la Feira do Viño de Amande. Más tarde lo consiguieron, el Folión de Carros, en Chantada; la Festa das Fachas de Castelo, en Taboada; el Folión Tradicional do Entroido de Manzaneda y la Festa da Bica en Trives.

"Además del cultivo de la vid y del aceite, otros trabajos tradicionales se conservan aún en la zona y son muy apreciados por los visitantes, tal es el caso de las alfarerías de Gundivós y Niñodaguia", explica Turismo de Galicia.