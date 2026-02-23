Es cero turístico, pero este pueblo tiene uno de los mejores miradores para ver las estrellas: "Espectacular"

Galicia es un lugar privilegiado para la observación de estrellas. De hecho, gracias a su baja contaminación lumínica y cielos despejados, cuenta con varios destinos certificados con el sello Starlight.

El Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, la Costa da Morte y la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas son algunos de los mejores puntos para ver la Vía Láctea. A ellos hay que sumar miradores como el del monte San Nomedio, en As Neves (Pontevedra).

Un lugar privilegiado para observar las estrellas

Mirador de San Nomedio. Turismo de Galicia

El mirador de San Nomedio ha obtenido, desde hace apenas unas semanas, la certificación 'Paraje Starlight', un reconocimiento que acredita, en palabras del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, "la calidad del cielo y de este entorno para el astroturismo".

Cuando las nubes se ausentan y el clima acompaña, el mirador de San Nomedio se transforma en un lugar privilegiado para la observación de estrellas. Situado en la parroquia de Taboexa, se ha consolidado como un destino habitual para los amantes del cielo nocturno.

El mirador se localiza a casi 700 metros de altura sobre el mar en una colina de fuerte desnivel, perteneciente a los montes de A Paradanta, un pequeño sistema de media montaña en el sur de la provincia de Pontevedra.

Este fuerte desnivel genera unas espectaculares vistas sobre los valles de los ríos Termes y Xualia, así como el Miño en la lejanía. Desde el mirador de San Nomedio también se contempla gran parte de las tierras de As Neves e incluso el norte de Portugal.

Además, cuando se pone el Sol, basta con levantar la mirada para alucinar con el cielo estrellado del mirador de San Nomedio. "Espectacular. De noche, increíble para ver las estrellas. Mirador muy cuidado y donde aún te puedes encontrar conejos, zorros...", dice una de las pocas reseñas en Google.

Con la reciente certificación 'Paraje Starlight', el mirador de San Nomedio pasa a formar parte de una red en la que ya se encuentra también el Faro de Avión, en el Concello de Covelo (Ourense).

En sus alrededores, a apenas unos metros de distancia, se encuentra la ermita homónima, una modesta construcción de una sola nave. "La festividad se celebra con una romería y se relaciona con la protección a las cosechas", informa Turismo de Galicia.

Galicia es tierra de leyendas y el monte de San Nomedio no iba a ser menos. Se ha especulado como posible localización del monte Medulio, "lugar de la derrota final de los galaicos frente al poder romano ante la que los últimos guerreros se quitaron la vida al grito de «Denantes mortos que escravos»".