El interior de Galicia esconde una ruta mágica a orillas de un río y rodeada de vegetación ideal para invierno

El senderismo se ha consolidado como una actividad en auge, y no es de extrañar. Destaca por ser económico y accesible para todas las edades, con rutas de distinta dificultad según las necesidades y la experiencia de cada persona.

Practicar senderismo ofrece un amplio abanico de posibilidades en Galicia, gracias a su paisaje verde y repleto de rincones únicos, como el Cañón del río Mao, próximo a Parada de Sil (Ourense).

Paisaje verde y naturaleza en estado puro

Ruta PR-G 177 Turismo Ribeira Sacra

El Cañón del río Mao es uno de los itinerarios más populares de la Ribeira Sacra. Entre las rutas disponibles en la zona destaca la de las pasarelas, así como la denominada PR-G 177, una senda que parece sobrevolar este impresionante regalo de la naturaleza.

La ruta PR-G 177 tiene un recorrido de extensión variable; es decir, el sendero se puede disfrutar partiendo desde el albergue A Fábrica da Luz para completar sus 16,5 kilómetros, o comenzar en la aldea de San Lourenzo de Barxacova y recorrer solo el bucle sur.

Se trata de una alternativa ideal para los senderistas menos experimentados, ya que la distancia es de 11,5 kilómetros y el camino evita las pendientes más abruptas.

Si optamos por la versión completa, el recorrido desciende en paralelo al río Mao por unas pasarelas de maderas elevadas con vistas privilegiadas. "Al finalizar el paseo de madera, la ruta continúa por el margen izquierdo hasta llegar a la aldea de Barxacova", indica Turismo de Galicia.

Sus estrechas calles y su pequeña iglesia la convierten en un bonito escenario para hacer una pausa antes de continuar con la ruta, ya que a partir de ahí comienza una subida que prosigue hacia las poblaciones de Miranda y Forcas, donde se encuentra la iglesia de Mamede.

Ruta PR-G 177 Turismo Ribeira Sacra

A continuación, el sendero vuelve junto al curso del río Mao "y se puede visitar el puente medieval de Conceliñas, a escasos metros de la ruta". Después, hay que continuar hacia la Canle Vela y avanzar hasta la necrópolis medieval de San Vítor.

Como colofón final de la ruta, "el camino retorna a San Lourenzo de Barxacova y desciende fuertemente hacia A Fábrica da Luz".

¿Cómo llegar?

Llegar hasta el punto de inicio de la PR-G 177 es realmente sencillo. Desde Parada de Sil, hay que tomar la OU-0606 en dirección A Teixeira y después coger el desvío a San Lourenzo de Barxacova y más adelante a A Fábrica da Luz.

Otra opción, explica Turismo de Galicia, es seguir la OU-536 de Ourense a Trives. "Tras pasar Valilongo, desviarse a la izquierda en Sistín y continuar hasta Cristosende. Seguir a Parada de Sil y tras cruzar el puente del río Mao encontraremos primero el albergue A Fábrica da Luz y luego el desvío a San Lourenzo de Barxacova", indica.