El refugio termal que Luis Zahera elige para desconectar: aguas a 40ºC e inspiración japonesa

Luis Zahera es uno de los actores más reconocidos y valorados del cine y la televisión española. El ganador de dos premios Goya ha trabajado sin descanso durante todo 2025, por lo que eligió un momento de relax para arrancar el año nuevo.

Conocido por sus interpretaciones en As Bestas, El Reino y Celda 211, Luis Zahera se decantó por las termas de Prexigueiro, en Ourense, para relajarse en sus aguas de propiedades mineromedicinales, en un entorno de clara inspiración japonesa.

Un paraíso termal entre naturaleza

La vida de un actor es extremadamente frenética: jornadas laborales intensas, viajes constantes y rodajes con plazos ajustados. Para aliviar el estrés, no hay mejor solución que una sesión de termas, tal y como hizo Luis Zahera a comienzos de año.

En concreto, el actor disfrutó de las termas de Prexigueiro, en el municipio de Ribadavia (Ourense), una experiencia que también compartió con las camareras más famosas de la televisión: Lidia Santos y Marisa y Cristina Zapata.

Las termas de Prexigueiro son el plan perfecto para desconectar y renovar energías. Se trata de un complejo termal de estilo asiático, que recuerda a los onsen de Japón, ubicado en un entorno único, rodeado de naturaleza y al aire libre.

El circuito 'Kumano Kodo', que rinde homenaje al famoso camino de peregrinación japonés, cuenta con un total de cinco pozas de agua caliente, con una temperatura aproximada de 40ºC, cada una nombrada en honor a los templos que forman parte de dicho recorrido espiritual.

A modo de contraste, entre las distintas pozas se encuentran dos cubas de agua fría.

Esta práctica, no apta para todo el mundo, potencia, en realidad, los beneficios terapéuticos, ya que mejora la circulación sanguínea, reduce la inflamación muscular, acelera la recuperación física e incluso contribuye a fortalecer el sistema inmunológico.

A mayores, el complejo dispone de una amplia variedad de tratamientos diseñados para relajar cuerpo y mente, entre ellos: bañeras de hidromasaje, terapias con vino y chocolate, y masajes faciales. También cuenta con una zona de cafetería y un restaurante para completar la experiencia.

Horario y precios de las termas de Prexigueiro

Termas de Prexigueiro (Ourense) @termasdeprexigueiro

El acceso a las termas de Prexigueiro tiene un precio único de 6,65 euros por adulto. No obstante, existen descuentos para determinados grupos de población: jubilados y niños pagan 6 euros, según se indica en su página web.

En cuanto al horario, las termas de Prexigueiro abren de martes a domingo. De martes a jueves, el horario es de 11:00 a 23:00 horas; los viernes y sábados, de 10:00 a 00:00 horas; y los domingos, de 10:00 a 23:00 horas.

Las termas de Prexigueiro se ubican a pocos minutos del municipio de Ribadavia (Ourense). Para llegar, hay que tomar la carretera OU-801, paralela al curso del río Miño, y una vez en Prexigueiro, desviarse a la derecha siguiendo las indicaciones hasta llegar al destino final.