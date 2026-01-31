El pueblo a menos de 2 horas de Vigo que es ideal para una escapada en invierno: naturaleza en estado puro

Galicia es un destino ideal para escapada de fin de semana. Destacan la impresionante playa de As Catedrais, en Lugo, la salvaje Costa da Morte, la monumental Santiago de Compostela, y, cómo no, la Ribeira Sacra con sus cañones.

Precisamente, en Ourense se encuentran otras numerosas joyas que todavía muchos desconocen. Un ejemplo perfecto es el pueblo de Entrimo, en la comarca de Baixa Limia, conocido por su naturaleza y encanto.

Leyendas, una antigua fortaleza y mucho más

Entrimo está situado al sur de Galicia, en la región sudocciental de la provincia de Ourense, en estrecha relación con los territorios fronterizos de Portugal. Cuenta con una población aproximada de 1.000 habitantes, según el INE, y una lista completa de atractivos que merecen una mención especial.

Pozo Caído Xunta de Galicia

El Pozo Caído es uno de los lugares obligatorios que hay que visitar cuando se está de paso por Entrimo. Esta majestuosa cascada, ubicada en el río Pacín, está rodeada de leyendas y de un entorno natural impresionante.

Para llegar, hay que coger la carretera OU-1212, en dirección al lugar de A Feira Vella, y seguir las indicaciones hasta la playa fluvial del Río Pacín, donde dejaremos aparcado el coche y seguiremos a pie la ruta, a través de un sendero perfectamente acondicionado con un mirador y pasarela de madera.

A unos 15 kilómetros de distancia, el Castillo de Pía da Moura es otra parada a incluir en la hoja de ruta. Esta antigua fortaleza, perteneciente a la ruta geológica del 'Parque Natural da Baixa-Limia-Serra do Xurés', está situada a más de 600 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una bonita panorámica para fotografiar.

En lo que respecta al patrimonio arquitectónico y cultural, la iglesia de Santa María a Real, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), es un ejemplo destacado del arte barroco. Destaca también el Museo Pura Santos, dedicado a la entrimeña del mismo nombre, cuyo compromiso social la hizo merecedora de este reconocimiento público.

El apartado gastronómico, por otro lado, encuentra su punto diferenciador en la empanada de forquellas, una receta única en Galicia. Se elabora con este embutido, hecho con tocino, cebolla, pimiento y calabaza, que le aporta un sabor muy característico.

"Otro producto destacado es la carne de Cachena da Serra do Quinxo, una raza autóctona de vaca que se cría en la zona y cuya carne es muy apreciada por su sabor y textura", menciona Galicia.info.

En los alrededores de Entrimo se encuentra el impresionante Santuario das Ermidas, enclavado en el cañón del río Bibei, así como las termas romanas de Bande, famosas por sus aguas termales. Ya en Portugal, no podemos dejar de mencionar la cascata de São Miguel.