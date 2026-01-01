El pueblo de montaña de 500 habitantes que visitar en invierno: gastronomía de 10 y paisajes increíbles

El invierno es la oportunidad perfecta para visitar pueblos de montaña que durante esta época se tiñen de blanco y ofrecen un paisaje espectacular digno de contemplar. Un buen abrigo, unas buenas botas de montaña y muchas ganas de descubrir el interior gallego son lo único que necesitas para conocer Parada de Sil, en la comarca de Terra de Caldelas (Ourense).

Parada de Sil está a 665 metros de altitud y cuenta con 62,4 kilómetros de superficie en los que viven un total de 500 habitantes según el INE a datos de 2025. Visitar este municipio en invierno es una verdadera experiencia teniendo en cuenta el lugar en el que se encuentra, con múltiples rutas de senderismo y una gastronomía exquisita.

Los encantos de Parada de Sil

Parada de Sil, en la comarca de Terra de Caldelas, es un pequeño municipio situado en la Ribeira Sacra, una de las zonas de Galicia más espectaculares, situada a orillas de los ríos Sil, Cabe y Miño, conocida por sus cañones y viñedos en terrazas.

A pesar de la creciente popularidad de la zona, Parada de Sil destaca por su belleza y por ser un rincón tranquilo y menos concurrido que otros municipios de su alrededor, lo que permite disfrutar con más calma de su entorno y su cultura.

El clima oceánico de la zona mantiene verdes y coloridos sus montes, además de favorecer el caudal de los ríos. Históricamente el municipio fue refugio de monjes y eremitas desde la época de los suevos, y conserva numerosos monasterios de la Edad Media, sumando un total de 18.

Entre estos, destaca el Monasterio de Santa Cristina, situado en un bosque de castaños junto al río Sil conocido como el Castañar de Merilán, cuya construcción se remonta entre los siglos X y XIII. Es un lugar ideal para iniciar rutas por los Cañones del Sil, con miradores como el Balcones de Madrid que ofrecen vistas impresionantes.

Monasterio de Santa Cristina, de Ribas de Sil (Ourense)

Para los amantes del senderismo, existe una ruta circular de 18 km que va desde la plaza del Barqueiro hasta Santa Cristina, perfecta para disfrutar de la naturaleza y los paisajes de la Ribeira Sacra.

El protagonismo del vino

La gastronomía de Parada de Sil es todo un festín para los sentidos. Los restaurantes de la zona ofrecen platos elaborados con productos locales de gran calidad, donde destacan las carnes de caza, así como los pescados frescos del río y las verduras recién recogidas de la huerta.

Pero si hay algo que no se puede pasar por alto es el vino. Los viñedos en terrazas que dominan los cañones del Sil producen algunos de los mejores vinos de Galicia, en este caso con Denominación de Origen Ribeira Sacra, conocidos por su sabor intenso y carácter único.