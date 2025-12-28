El precioso pueblo nevado de 700 habitantes ideal para visitar en invierno: tiene un monasterio del siglo XII

El invierno es frío, sí, pero también deja estampas preciosas en muchos municipios gallegos, donde los paisajes verdes se cubren de blanco. La nieve llega y, aunque puede resultar incómoda para quienes conviven con ella a diario, para otros es la excusa ideal para una escapada de fin de semana diferente: disfrutar del entorno, jugar con la nieve y desconectar.

Entre las localidades gallegas donde es posible vivir esta experiencia destacan las zonas de interior de las provincias de Lugo y Ourense. Xunqueira de Espadanedo, en Ourense, es un lugar especial para disfrutar de la nieve y, al mismo tiempo, descubrir la riqueza de su historia y el encanto de sus alrededores.

Un pueblo repleto de nieve

Ya han llegado las primeras nevadas a distintos puntos de la provincia de Ourense, y uno de los lugares donde más se dejan notar es Xunqueira de Espadanedo, en la comarca de Allariz. Cada invierno, esta localidad se tiñe de blanco y regala estampas espectaculares a quienes se animen a visitarla, con sus calles, montes y alrededores convertidos en un paisaje de postal.

El invierno también es una época perfecta para viajar y descubrir destinos diferentes. Aunque no haya playa ni sol, los paisajes nevados ofrecen una oportunidad ideal para disfrutar de un fin de semana diferente en familia.

Pasear entre la nieve, hacer muñecos, jugar a lanzarse bolas y, después, entrar en calor con platos de cuchara, una buena comida casera o un chocolate con churros junto a la chimenea se convierte en un plan inolvidable, especialmente para los más pequeños.

Además, Xunqueira de Espadanedo no solo destaca por la nieve. El municipio ofrece otros muchos planes para completar la escapada: rutas por la naturaleza, rincones llenos de historia y un entorno tranquilo que invita a desconectar y descubrir la esencia del interior gallego.

Qué ver y hacer en Xunqueira de Espadanedo

Monasterio de Xunqueira de Espadanedo Mosteiro cisterciense Santa Maria de Xunqueira de Espadanedo - Facebook

En Xunqueira de Espadanedo se ha inaugurado recientemente un mirador que ofrece unas vistas gratuitas y espectaculares de todo el pueblo, así como del histórico Monasterio cisterciense de Santa María, una de las joyas ocultas de la Ribeira Sacra.

El mirador, bautizado como O Faladoiro de Frei Martín en homenaje al primer abad conocido del monasterio, está inspirado en los parladoiros tradicionales gallegos y se presenta como un punto de encuentro cultural desde el que se puede contemplar y fotografiar el cenobio desde una perspectiva privilegiada en medio de un paisaje rural impresionante.

El Monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadanedo data del siglo XII. Su iglesia, construida en la Edad Media, fue declarada Monumento Nacional en 1980 y, junto con el resto del conjunto monástico, destaca por su estética austera y armoniosa, típica de la arquitectura cisterciense.

Además de este nuevo balcón panorámico, la zona cuenta con otros miradores cercanos donde ver el paisaje nevado, como el mirador do Val do Medo, desde el que también se pueden disfrutar panorámicas impresionantes del entorno natural que rodea Xunqueira.