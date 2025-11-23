La maravilla natural de Galicia que visitar al menos una vez en la vida: "Es memoria, magia y naturaleza"

La naturaleza de Galicia es uno de los principales atractivos por los que muchos están enamorados de esta comunidad. No importa la provincia que visites, o si vas al interior o a la costa, porque en cualquier rincón encontrarás un paisaje que te dejará fascinado. Uno de estos lugares es la Isla de Cortegada (Pontevedra), que alberga el bosque de laureles más grande de Europa.

Perteneciente a la parroquia de Carril, esta isla se encuentra en el corazón del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia. Aunque tiene menos popularidad que las islas Cíes o las Ons, es la mayor y única visitable de un archipiélago que cuenta con otros grupos de islas, como las islas Malveiras o las islas Briñas.

La isla de Cortegada

Isla de Cortegada (Pontevedra) turismoriasbaixas.com

La visita a la isla de Cortegada ofrece una experiencia increíble que va más allá de su famoso bosque de laureles. Esta maravilla natural de 200 hectáreas se encuentra en la Ría de Arousa, a escasa distancia de la parroquia de Carril. En ella aún pueden verse las huellas de la pequeña aldea que la habitó hasta 1910, año en el que fue cedida a Alfonso XIII.

Por aquel entonces se pensó construir allí un palacio diseñado por el arquitecto real Ripollés, aunque el proyecto nunca pasó del papel. Más tarde, durante la Segunda República, la isla fue expropiada, y aunque Juan de Borbón la recuperó en 1958 y la vendió para un proyecto urbanístico, la presión vecinal lo evitó.

Finalmente, en 2002 se integró en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas y desde 2007 es de dominio público. Como dice una usuaria en su vídeo de TikTok después de recorrer esta maravilla, "Cortegada no es solo una isla, es memoria, magia y naturaleza viva".

Hoy cualquiera puede recorrer este enclave que, curiosamente, estuvo a punto de convertirse en la residencia veraniega de Alfonso XIII, un sueño real que nunca llegó a hacerse realidad.

Su vegetación es típica de zonas más cálidas y húmedas del sur. Se trata de una selva con árboles imponentes y abundantes lianas y bejucos. Sus hojas, similares a las del laurel, dan origen al nombre de laurisilva.

Para llegar a la isla debes hacerlo en barco desde Carril. Un recorrido diferente en el que observar los viveros de mariscos en los que se cultivan mejillones, ostras y almejas.

Una vez que llegues a ella, puede recorrerse en menos de dos horas gracias a 2 rutas diferentes que parten del antiguo poblado. Una de ellas bordea la costa, mientras que la otra se adentra en el interior y atraviesa el bosque de laureles tan fantástico que esconde.

El mayor bosque de laureles de Europa

Camino vello entre bosques de laural en Cortegada. Foto: Cíes.gal

En el norte de Cortegada se extiende un gran bosque de laureles, el mayor de Europa, que ocupa más de 2 hectáreas y está formado por ejemplares centenarios que alcanzan alturas sorprendentes. Entre ellos crecen también robles, sauces, avellanos y otras especies que completan su espectacular ecosistema.

Las condiciones de humedad y temperatura de la isla, junto al abandono de antiguas fincas cuyos lindes estaban hechos de laureles, favorecieron que este bosque se expandiera hasta convertirse en lo que es hoy: un auténtico refugio natural donde habitan aves, pequeños mamíferos, reptiles y gran variedad de hongos.