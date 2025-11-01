El pueblo medieval que esconde el único monasterio excavado en piedra de Galicia: "Una experiencia única"

Galicia tiene una gran variedad de lugares por descubrir, desde impresionantes parajes naturales hasta monumentos históricos de gran importancia. Por eso, no es de extrañar que muchos turistas elijan Galicia para pasar sus vacaciones,

Más allá de los lugares más conocidos, como las Rías Baixas, el Parque Natural de Fragas do Eume o la playa de As Catedrais, Galicia guarda rincones de gran encanto, como Esgos, un municipio de poco más de 1.000 habitantes situado en la Ribeira Sacra.

Así es el único monasterio gallego excavado en roca natural

Monasterio de San Pedro de Rocas (Foto: turismo.gal)

A pesar de sus reducidas dimensiones y discreta ubicación, Esgos ha logrado captar la atención de la prensa de viajes y de revistas como National Geographic, gracias a albergar el cenobio más antiguo de Galicia que, por si fuera poco, está excavado en la roca.

Hablamos del Monasterio de San Pedro de Rocas, cuyo nombre podría deberse a las formaciones rocosas que lo rodean. Lo realmente especial es que es el único monasterio de su tipo excavado en roca natural.

Se trata de un recinto antiquísimo, casi primitivo. De hecho, la presencia de los primeros ocupantes de este lugar se remonta al año 573. Según las inscripciones de la lápida fundacional, sus fundadores fueron siete varones que escondieron este bello enclave para retirarse a una vida de oración.

San Pedro de Rocas. Fuente: Turismo de Galicia.

Ya en el siglo IX, el caballero Gemodus redescubre el lugar en una jornada de caza y se establece en él. Leyenda o realidad, el caso es que existe constancia de la existencia de Gemodus, tal como figura en el privilegio que Alfonso V concede a Rocas en 1007.

El Monasterio de San Pedro de Rocas sufrió varios incendios importantes a lo largo de su historia: uno en el siglo X que destruyó el archivo y otro en 1928, que lo redujo a un estado deplorable. Sin embargo, se toma la decisión de no restaurar la iglesia y edificar una nueva.

En sus alrededores, la fuente de San Benito, de la que dicen que sus aguas son milagrosas, es otro de los espacios de obligada visita. Galicia es tierra de leyenda, y sobre esta fuente se dice que a quien mete una verruga en el agua y reza el Padrenuestro, San Benito la cura.

También merece una mención especial el Centro de Interpretación de Ribeira Sacra, situado en el edificio prioral que forma parte del conjunto de San Pedro de Rocas. Muestra una exposición dividida en dos plantas, en la superior sobre oficios tradicionales y la inferior reservada a la interpretación de la vida monacal, la historia del lugar y el paisaje de la Ribeira Sacra.

Cómo llegar a Esgos y su antiguo Monasterio

El Monasterio de San Pedro de Rocas está considerado Monumento Histórico Nacional desde el año 1923 y Bien de Interés Cultural desde 1999. Se trata de uno de los principales atractivos turísticos de la Ribeira Sacra debido a su importante valor patrimonial.

Esgos es fácilmente accesible por carretera. Desde Ourense, basta con tomar la carretera OU-536 y recorrer unos 18 kilómetros hasta llegar al destino. Para visitar el Monasterio de San Pedro de Rocas, hay que continuar hasta Terreirigo y desviarse por la comarcal OU-0509.