Viajes gratis por Galicia en noviembre 2025: este es el único requisito que debes cumplir

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida, una experiencia enriquecedora que permite conocer nuevos lugares y disfrutar de nuevas aventuras. Y si, además, la palabra "gratis" entra en juego, las ganas de hacer las maletas se multiplican.

Pues bien, el Concello de O Porriño (Pontevedra) ha anunciado tres nuevas excursiones ecoturística gratuitas dirigidas a un grupo específico de población. Estas salidas se llevarán a cabo en el mes de noviembre, los días 4, 11 y 19.

Viajes gratis por Galicia en noviembre 2025

O Porriño continúa con la organización de viajes gratuitos dirigidos a personas mayores de 55 años. Así, para el próximo mes de noviembre están programadas tres excursiones ecoturísticas con el objetivo de fomentar la educación ambiental y el turismo sostenible entre los vecinos.

Las salidas se celebrarán los días 4, 11 y 19 de noviembre y combinarán una visita al Complejo Medioambiental de Sogama, en Cerceda (A Coruña), con un recorrido por diferentes puntos de interés de las provincias de A Coruña y Pontevedra: A Coruña ciudad, Santiago y Pazo de Oca, en A Estrada.

Durante la visita a Sogama, las personas participantes podrán asistir a una charla formativa, experimentar una inmersión virtual por las instalaciones mediante gafas de realidad aumentada, participar en un juego interactivo sobre reciclaje y realizar un recorrido guiado por la planta de tratamiento de residuos, o laboratorio y la sala de control.

Esta propuesta, totalmente gratuita para los participantes, busca concienciar sobre la importancia de la correcta separación de los residuos, ofreciendo al mismo tiempo una experiencia educativa y cultural en una de las instalaciones más avanzadas de Galicia en gestión ambiental.

A continuación, cada jornada se completará con una comida incluida y una visita guiada por los principales puntos de interés turístico y patrimonial de las ciudades.

Torre de Hércules en A Coruña. Carmen G. Mariñas

En A Coruña, el día 4, se conocerá el entorno de la Torre de Hércules, el paseo marítimo y el casco histórico. En Santiago, el día 11, se realizará un recorrido por la plaza del Obradoiro, la Catedral y las calles del centro histórico.

Y el 19, en el Pazo de Oca, las personas participantes podrán disfrutar de sus impresionantes jardines históricos y de su patrimonio natural y arquitectónico, conocido como el Versalles gallego.

Las plazas son limitadas, por lo que será necesaria inscripción previa. Las personas interesadas ya pueden recoger el formulario que deberán entregar cubierto a partir de mañana jueves, 30 de octubre, en el Registro del Concello.