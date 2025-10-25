El hotel de Galicia con circuito de spa y cena famoso en España: relax total por 158€ para dos personas

Galicia es uno de los destinos más populares, tanto en España como a nivel internacional, debido a su combinación única de naturaleza, cultura y gastronomía. Además, ha sido destacada en diversas guías turísticas y experimenta un constante aumento de visitantes.

Muchos de estos turistas buscan disfrutar no solo del destino, sino también de la experiencia dentro del hotel. Cada vez más se interesan por los servicios que ofrecen, como gimnasios y spas, valorando los beneficios que aportan al bienestar durante su estancia.

Circuito de spa y cena para dos por 158 euros

Con la llegada del otoño y las primeras noches frías, no hay mejor plan que regalarse un momento de bienestar total. Los circuitos de spa en hoteles en los que después puedes disfrutar de una cena se han convertido en una de las experiencias más deseadas.

Y es que, según datos de la web número uno de España en regalos de experiencias Aladina, la demanda de circuitos de spa con cena ha aumentado un 17% en el último año. Galicia alberga, además, uno de los mejores hoteles de este tipo del país.

En el corazón de las Rías Baixas, donde el Atlántico acaricia los viñedos gallegos, se encuentra el Hotel Galatea de Sanxenxo, uno de los destinos más encantadores de Galicia, por sus playas de agua cristalina y arena fina, y exquisita gastronomía.

"En su moderno circuito spa, con jacuzzi, saunas, bañera de hidromasaje, piscinas activas, hamman y zona de relajación, el cuerpo se libera de tensiones durante hora y media mientras la mente alcanza una calma total, pero para terminar de relajarse nada como un masaje serenidad de 20 minutos para dos", señala Aladinia.

La experiencia no termina aquí: se completa con una cena en su restaurante, donde la cocina gallega se reinventa con productos frescos del mar y de la huerta total. El precio para dos es de 158 euros, en Aladinia.

Hotel Galatea ofrece otras promociones para sus clientes. Por ejemplo, la promoción Galatea Senior incluye habitación doble con terraza, desayuno buffet, pensión completa y una sesión diaria de spa, todo por 89 euros por persona.

Para los amantes del marisco, la pensión completa puede sustituirse por una cena mariscada, con un precio de 98 euros, que también incluye todos los beneficios mencionados anteriormente.