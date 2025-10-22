Uno de los mejores paradores de Galicia: escapada de otoño ideal para relajarse desde 80 euros la noche

Galicia ofrece muchas opciones para disfrutar de una escapada de desconexión y relajación con la que salir totalmente renovado. Balnearios, hoteles con experiencias increíbles o paradores en entornos de máxima naturaleza son solo algunas de las posibilidades a las que puedes acceder.

Paradores ha lanzado una oferta de otoño que termina el 23 de octubre a las 23:59 horas, pero puede disfrutarse hasta el 23 de diciembre. Una oportunidad de visitar los mejores paradores de Galicia, y resto de España, a buen precio. Entre ellos, destaca el Parador de Pontevedra, ubicado en pleno casco histórico de la ciudad.

Uno de los paradores más emblemáticos

Parador de Pontevedra paradores.es

Tienes la oportunidad de descubrir el encanto del casco histórico de Pontevedra alojándote en un auténtico palacio renacentista del siglo XVI. El Parador, antigua residencia de los Condes de Maceda, te recibe con una imponente escalinata de piedra y un ambiente con mucha historia y elegancia.

Lo mejor de todo es que tienes la opción de disfrutar de una estancia en este increíble lugar a precio rebajado, gracias a la oferta de otoño de Paradores que permite visitar algunos de los más especiales de toda España, entre ellos, el de Pontevedra.

Los paradores incluidos en esta oferta están divididos por precios: desde 80 euros/noche, desde 89 euros/noche, desde 93 euros/noche y desde 97 euros/noche.

Terraza y jardín del Parador de Pontevedra paradores.es

El Parador de Pontevedra parte de los 97 euros la noche. En él podrás pasear por sus jardines de un color verde intenso, dormir entre muros con siglos de historia y despertarte con unas vistas inmejorables.

Todo ello decorado con antigüedades y muebles clásicos que te transportan a otra época, pero con todas las comodidades de hoy. No te faltará ni el más mínimo detalle para que te sientas como en casa y vivas una experiencia inigualable.

Habitaciones del Parador de Pontevedra paradores.es

Las habitaciones cuentan con servicios modernos que permiten disfrutar de la comodidad, elegancia y las mejores vistas.

Y, por supuesto, deléitate en el restaurante Casa do Barón, "un espacio donde degustar la auténtica cocina tradicional gallega, con especial influencia de las Rías Baixas. Una carta donde reinan pescados y mariscos, el pulpo a feira, las empanadas artesanas o los quesos autóctonos", dicen en la web.

Uno de los salones y restaurantes del Parador de Pontevedra paradores.es

Hazte con esta oferta, pero ojo, solo tienes hasta el 23 de octubre a las 23:59 horas para reservar y disfrutar de tu estancia hasta el 23 de diciembre. Tú escoges la fecha que mejor te conviene.

Paradores de Galicia incluidos en la oferta:

Todos los paradores gallegos incluidos en esta oferta parten del precio más bajo, este es, 80 euros la noche, a excepción del mencionado Parador de Pontevedra, y el Parador de Ribadeo (Lugo) que parten de los 97 euros/noche.