Uno de los mejores balnearios de Galicia: oasis de paz para relajarse por 75 € la noche con desayuno incluido

En Galicia hay muchas opciones para disfrutar de una mini escapada, no solo en primavera o verano, sino también en otoño e invierno, aunque el tiempo no acompañe del todo. Una de las posibilidades más destacadas es acudir al emblemático Balneario de Mondariz (Pontevedra).

El Balneario de Mondariz regala experiencias desde 1873 en las que el agua y la relajación son las principales protagonistas. Desde el pasado septiembre tienen ofertas irresistibles con las que poder acceder a alguno de sus circuitos termales, dormir y disfrutar de un rico desayuno buffet.

Uno de los balnearios más emblemáticos

Vista del Balneario de Mondariz y el Palacio del Agua Shutterstock

"Desde su inauguración en 1873, es el buque insignia del termalismo en Galicia", citan en su página web. No es para menos, pues aquí puedes disfrutar de plena relajación, relax y calma. Circuito termal, campo de golf, gimnasio y estancias en habitaciones con todos los lujos y comodidades.

Tienen ofertas en las que, por tan solo 75 euros persona y noche, puedes acceder a uno de sus dos circuitos termales, estos son, palacio del agua y circuito celta, así como alojarte y disfrutar de un rico desayuno buffet.

"El agua es el principal protagonista. A través del agua puede disfrutar de nuestro fantástico SPA Palacio del Agua, realizar un relajante circuito termal único como el Circuito Celta y regalar a su cuerpo cualquiera de nuestros tratamientos termales", comentan.

Palacio del agua

Palacio del agua balneariomondariz.es

Con más de 3.000 m2, el Palacio del Agua es uno de los espacios más emblemáticos del Balneario de Mondariz. Está pensado para disfrutar en pareja, en familia o en grupo, con sesiones de hasta dos horas para recorrer su piscina con hidromasajes, cascadas, géiseres y chorros a diferentes alturas.

También cuenta con seis saunas con distintos aromas, jacuzzis, pediluvios y una poza de agua caliente al aire libre.

Circuito Celta

Circuito Celta balneariomondariz.es

El Circuito Celta, inspirado en la tradición termal de la Galicia celta, ofrece un recorrido de balneoterapia que revive rituales de hace 2.000 años.

Durante 1 hora y 30 minutos, en pareja o en grupos reducidos, se combinan cinco técnicas: ducha exfoliante, baño interior con chorros para espalda y pies, sauna en cueva de piedra, chorro a presión para tonificar, y un baño caliente al aire libre que contrasta con el aire fresco.

Una experiencia única solo apta para mayores de 14 años.

Otros atractivos del Balneario de Mondariz

Además de sus conocidos circuitos termales y sus posibilidades de alojamiento, el Balneario de Mondariz ofrece una amplia variedad de atractivos que lo convierten en un destino ideal para el descanso, el deporte y la organización de eventos.

Uno de sus mayores reclamos es el campo de golf de 18 hoyos, ubicado en un entorno natural privilegiado junto al río Tea. Combina la belleza del paisaje con un trazado técnico apto para jugadores expertos como principiantes.

Si eres de los que no puede estar sin ejercitar su cuerpo, también dispone de un moderno gimnasio con acceso gratuito para los huéspedes, además de clases dirigidas como spinning, pilates o natación.

Por si fuera poco, también ofrece la oportunidad de organizar eventos: "Un Centro de Congresos y Convenciones que dispone de un edificio en exclusiva para todo tipo de eventos de empresa".