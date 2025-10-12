Reabre en Ourense una de las termas más bonitas de Galicia: agua a 40ºC y entrada por solo 5 euros

Galicia es considerada un paraíso termal por su abundante cantidad de aguas termales, con destinos como Ourense, apodada la capital termal de Galicia. Las termas poseen propiedades medicinales, ofreciendo beneficios como alivio del dolor y la inflamación, y reducción del estrés.

Tras seis largos años de espera, las termas de A Chavasqueira, a orillas del río Miño, han reabierto sus puertas, ofreciendo nuevamente a visitantes y vecinos un espacio de relax, bienestar y disfrute en plena naturaleza.

Aguas a 40ºC y entrada por solo 5 euros

Ourense reabre las termas de A Chavasqueira tras el incendio de 2019

En la madrugada del 24 de julio de 2019, un incendio provocado arrasó por completo las termas de A Chavasqueira, las primeras de pago construidas por el Concello de Ourense. Seis años después, el complejo reabre con instalaciones renovadas y servicios adaptados a las nuevas necesidades.

Las termas de A Chavasqueira se encuentran en el Paseo Termal de Ourense, un sendero peatonal que empieza a pocos metros del Puente del Milenio, y se caracterizan por sus múltiples zonas termales.

Este complejo de aguas termales recrea de forma fiel la arquitectura de las casas de baño tradicionales de Japón, los onsen. Su circuito termal consta de varias piscinas construidas en piedra, con agua a 41-39ºC, una piscina de agua fría para choque térmico, y dos saunas, una a 40ºC y 70% de humedad y otra a 45ºC y 85% de humedad.

Las aguas de A Chavasqueira, por sus propiedades mineromedicinales, pueden contribuir al tratamiento de afecciones de la piel o el aparato locomotor. De forma paralela, los visitantes pueden completar la experiencia de baño con un masaje o los tratamientos de belleza que se ofertan.