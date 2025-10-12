El municipio medieval mágico de Galicia que descubrir este otoño: "No dejes de visitar esta maravilla"

Cada pueblo y cada ciudad de Galicia tiene un atractivo especial que llama la atención. Caracterizados por paisajes que quitan el hipo, sean costeros o de interior, estos lugares son testigos de años de historia y son un ejemplo de cultura y tradición. Uno de los municipios medievales más destacados es Tui (Pontevedra).

Situado en la parte oriental del Baixo Miño, en la provincia de Pontevedra, Tui tiene una superficie de 68,3 km cuadrados y una población aproximada de 17.454 habitantes, según el INE en 2024. Desde el 2012 forma una eurociudad junto con Valença do Minho, en Portugal, unidas por dos puentes.

La única catedral de la provincia de Pontevedra

Son muchas las razones por las que merece la pena visitar Tui, pero una de las más destacadas es su increíble pasado medieval, del que todavía quedan varios recuerdos a día de hoy. Su casco histórico, su bella catedral medieval y el claustro de su interior, así como algunas de sus murallas, son algunos de los ejemplos más impresionantes.

Catedral de Tui tui.gal

La Catedral de Santa María de Tui, situada en lo alto del casco histórico, es uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Declarada Bien de Interés Cultural desde 1931, su construcción comenzó en 1120 y concluyó hacia 1225, reflejando una transición del románico al gótico.

Del estilo románico, conserva la planta de cruz latina, la portada norte y algunos capiteles decorados. En torno a 1225, la fachada fue transformada al estilo gótico, destacando el pórtico de entrada, considerado el primer conjunto escultórico gótico de la Península Ibérica.

Dependencias en el interior de la Catedral de Santa María Shutterstock Tui (Pontevedra)

Uno de los espacios más singulares del conjunto es su claustro, el único medieval conservado entre las catedrales gallegas. Construido en estilo gótico cisterciense en la segunda mitad del siglo XIII, fue restaurado en 1409, añadiéndose enterramientos góticos y la torre defensiva.

En 1424 se sumó la torre de San Andrés, capilla funeraria del Obispo Juan Fernández de Soutomaior II. Así, este conjunto arquitectónico refleja la importancia histórica y artística de la catedral.

La otra cara medieval de Tui

Casco histórico de Tui tui.gal

El casco histórico de Tui, declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los más bonitos y mejor conservados de Galicia. Su tamaño reducido permite recorrerlo fácilmente a pie, parándose y descubriendo calles empedradas, casas blasonadas y diferentes monumentos religiosos.

Entre ellos, destaca la Capela de San Telmo, único ejemplo del barroco portugués en Galicia, construida sobre la casa donde murió el santo en el siglo XIII. También merecen mención el Convento de las Clarisas (XVII y XVIII ), el de Santo Domingo, la iglesia de San Francisco y la de San Bartolomeu de Rebordáns (siglo XI, con valiosas pinturas murales del XVI).

Muralla de Tui tui.gal

Todo ello se contempla con un interesante sistema defensivo: las murallas. Tui conserva restos de dos recintos amurallados, uno de origen medieval, siglos XII y XIII. Se conservan de sus antiguos accesos al Porta da Pía. La otra muralla fue levantada en los siglos XVII y XVIII.

Por todo ello, hay quien opina que: "Si vienes a Galicia, no dejes de visitar esta maravilla!! De las mejores ciudades de las Rías Baixas!!".