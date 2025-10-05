El mejor bosque de Galicia para recoger setas y castañas este otoño: un auténtico paraíso natural

El otoño acaba de empezar y con él la recogida de setas y castañas. Esta estación destaca por los colores de sus paisajes, sus suelos repletos de hojas caídas y por ser el momento tan esperado por los amantes de la micología y la recolecta de los productos más codiciados en esta época del año.

En el sur gallego hay muchos bosques en los que llevar a cabo rutas de senderismo, pero también la recogida de setas y castañas para realizar platos maravillosos y disfrutar de su gran sabor. Uno de estos lugares es el Parque Natural de Cotorrendondo-Castiñeiras, en Vilaboa (Pontevedra).

Uno de los mejores bosques gallegos para la recogida de setas y castañas

Lago de Castiñeiras, entre Vilaboa y Marín Shutterstock

En pleno corazón de las Rías Baixas se encuentra uno de los rincones más recomendables para vivir y disfrutar del otoño gallego: el Parque Natural de Cotorredondo-Castiñeiras, a 550 metros sobre el nivel del mar.

Situado entre las localidades de Marín y Vilaboa, este espacio ofrece un entorno privilegiado para los amantes de la naturaleza, especialmente en esta época del año, cuando el bosque se transforma en colores cálidos y el suelo se cubre de hojas, castañas y setas.

El parque gira en torno al Lago de Castiñeiras, creando un paisaje increíble y digno de admirar. Aquí, conviven especies autóctonas con árboles de distintos orígenes, lo que aporta una gran riqueza forestal, además de ser un área de refugio para diferentes especies animales.

Durante el otoño, el parque se transforma en un destino perfecto para la recolección de productos de temporada. Así, recorrer esta reserva natural es toda una experiencia gracias a su enorme riqueza paisajística y ecológica.

Podría decirse que estamos en la mejor época para visitar este rincón gallego por varias razones: los colores de los árboles en su conjunto, la recogida de castañas (debido a que hay muchos castaños en la zona) y las setas, que se dan en abundancia.

En definitiva, el Parque de Cortorredondo-Castiñeiras se posiciona como el destino ideal para pasear y buscar todo tipo de setas, así como para recoger castañas.

Qué más ofrece Cotorredondo

Parque Natural de Cotorredondo-Castiñeiras vilaboa.gal

Además de su valor ecológico, Cotorredondo cuenta con un rico patrimonio arqueológico. En la zona conocida como "Chan de Castiñeiras" se observan "interesantes yacimientos arqueológicos del período megalítico y de la edad del bronce", informan en el Ayuntamiento de Vilaboa.

Este lugar está presidido por la "Mámoa do Rei", uno de los túmulos más grandes de Galicia. Si eres de los que les gusta vivir la experiencia completa, debes visitar el mirador de Cotorredondo, al que puedes llegar siguiendo una ruta de 3,5 kilómetros desde el lago.

Mirador de Cotorredondo Turismo Rías Baixas

Coloquialmente se le conoce como "Mirador de las tres rías", por la impresionante panorámica que ofrece de la de Vigo, Pontevedra y Arousa. Una absoluta maravilla en la que pararte a disfrutar bien del paisaje que tienes ante ti.