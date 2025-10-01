El castillo medieval de Galicia que debes visitar este otoño: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Si aún no has podido irte de vacaciones, hay muchas opciones para disfrutar de tu tiempo libre. Galicia ofrece innumerables destinos, combinando paisajes de costa e interior con una rica historia y gastronomía sin salir de la región.

En el corazón de la comarca de Terra de Caldelas, a 763 metros sobre el nivel del mar, se yergue uno de los pueblos más bonitos de España, gracias a su casco medieval con calles empedradas, su ubicación en la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y el impresionante Castillo de los Condes de Lemos.

Una imponente fortaleza que sobrevivió a las Revueltas Irmandiñas

Interior del castillo de Castro Caldelas Shutterstock

El Castillo de los Condes de Lemos es el plato fuerte de Castro Caldelas. La imponente fortaleza se ubica en el centro del municipio, en lo alto de un promontorio, al pie de la antigua vía romana, desde donde se contempla un amplio horizonte de la comarca de Terra de Caldelas.

En el siglo XIV la Casa de Lemos construyó la actual fortaleza, aunque sus orígenes son anteriores: el terreno que hoy ocupa el castillo fue hace siglos el asentamiento de alguna aldea prerromana y, posteriormente, un campamento romano.

El monumento más emblemático de Castro Caldelas fue testigo de las Revueltas Irmandiñas. Tras su destrucción, Pedro Álvarez Osorio I, conde de Lemos, ordenó su reconstrucción con la célebre frase: "Vosotros lo tirasteis y vosotros lo levantaréis".

Años más tarde, en 1809, el castillo sufrió un trágico incendio durante la Guerra de la Independencia.

El edificio estuvo habitado hasta el siglo XIX por Sol Stuart, pariente de los duques de Alba. En 1991, fue cedido al Ayuntamiento de Castro Caldelas convirtiéndose en el centro cultural de toda la comarca. En su interior alberga la oficina de turismo, la biblioteca municipal, un salón de actos y el museo etnográfico.

No es de extrañar que el Castillo de los Condes de Lemos sea considerado una de las joyas patrimoniales más importantes de Ourense. Su apasionante historia y su imponente presencia le han valido el reconocimiento en numerosas revistas de viaje, entre ellas National Geographic.

Qué ver y hacer en Castro Caldelas

Casco histórico de Castro Caldelas (Fuente: Shutterstock)

La visita a Castro Caldelas puede completarse con un paseo por las calles de su casco histórico. La villa se construyó sobre una colina que ofrece grandes vistas a la ribera del río Edo y a lo largo de sus calles ascendentes van saliendo al paso viviendas con galerías blancas y casas blasonadas.

En pleno barrio histórico, el Museo Arqueológico y Etnográfico recoge muchos de los restos hallados en el propio patio del Castillo de los Condes de Lemos. Aquí también encontramos la Oficina de Turismo, donde obtener información sobre el museo, el castillo y otros lugares de interés.

También resulta de interés la Iglesia de Santa Isabel, un templo de pequeñas dimensiones del siglo XVI con estética renacentista, y el Monasterio de Abeleda, que se cree que fue fundado en el siglo X y que se encuentra en un estado de semiabandono.

Para amantes del senderismo, la exigente ruta PR-G 237 guarda una sorpresa en su camino: el Mirador de Matacás, desde el que admirar curvas, cañones y otras curiosas formaciones que se disponen a lo largo y ancho de este territorio de viñedos.

Y si te quedas con ganas de más, en este artículo de Treintayseis puedes consultar otros planes y actividades para hacer en Castro Caldelas.