Parece una obra de Gaudí, pero está en Galicia: "En un entorno único, lleno de paz y naturaleza"

Galicia es una tierra llena de sorpresas que ofrece una gran variedad de experiencias, desde sus impresionantes paisajes naturales, como acantilados y playas, hasta su riqueza histórica y fascinante cultura.

Dejando por un momento de lado las islas Cíes, la Catedral de Santiago de Compostela y los paisajes de la Ribera Sacra, uno de los lugares más sorprendentes está en un pequeño municipio de la provincia de Ourense: A Veiga.

Uno de los secretos más fascinantes de Galicia

A Veiga esconde uno de los secretos más fascinantes de Galicia: la Casa das Pedriñas o Casa do Bailarín, una peculiar construcción del pintor y escultor Daniel Mancebo que evoca al alma de Gaudí, a la Sagrada Familia y al modernismo catalán.

Como muchos gallegos, Daniel Mancebo tuvo que dejar su tierra natal para labrar un futuro digno en Barcelona, donde se ganó la vida como limpiabotas y también trabajando en el tranvía. Tiempo después, regresó a Galicia y comenzó a dar forma a una construcción que muchos llegan a confundir con una obra de Gaudí.

Para levantar esta peculiar casa, Mancebo utilizó cristales, minerales y piedras de canto rodado, recogidas en un embalse cercano. La complejidad del proyecto la convirtió en una obra de años, quedando inacabado debido al fallecimiento del autor.

Actualmente, la Casa das Pedriñas se encuentra en estado semirruinoso. A pesar de ello, este enclave se ha convertido en uno de los lugares más visitados de A Veiga, junto a la emblemática Cántara da Moura, una cueva llena de historias, alguna de ellas en conexión con la Guerra Civil.

Al tratarse de una propiedad privada, solo se puede contemplar desde el exterior, llegando hasta ella siguiendo las indicaciones de Google Maps. Según publicó este medio, las hijas de Daniel, herederas de la propiedad, "tienen intención de darle una vuelta".

"Es un sitio espectacular. No puedo imaginar el arduo trabajo del dueño de la casa. No hemos podido pasar, pero ha merecido la pena y está en un entorno único, lleno de paz y naturaleza", dice una de las pocas reseñas en Google.

Otra añade: "Se echaría en falta algún cartel informativo, así como alguna indicación para llegar al lugar. La verdad, que aun así es una parada bastante interesante para visitar en el lugar".