Lobios es un municipio perteneciente a la comarca de A Baixa Limia, al suroeste de Ourense. Destaca por su riqueza paisajística, buena gastronomía y aguas termales. Además, su proximidad con Portugal brinda la oportunidad perfecta para cruzar la frontera y descubrir nuevos lugares llenos de encanto.

Desde Ourense hasta Lobios hay aproximadamente 65 kilómetros por carretera. La forma más cómoda y rápida de llegar es tomar la autovía AG-31 en dirección Celanova y seguirla durante 30 kilómetros hasta la carretera OU-540 siguiendo las indicaciones hasta Lobios.

A continuación, te contamos los 10 mejores planes y cosas que ver en Lobios de visita:

(IMPORTANTE: Los incendios registrados en el verano de 2025 podrían haber alterado el paisaje de la zona)

Adentrarse en el Parque Natural Baixa Limia-Xurés

Serra do Xurés (Fuente: Turismo de Galicia)

Cascadas, formaciones graníticas, restos romanos, pozas crean un espacio único en el Parque Natural Baixa Limia-Xurés, el mayor de extensión de los seis parques naturales gallegos con una superficie aproximada de 30.000 hectáreas.

En 2004 se declaró como Red Natural 2000 el territorio del Parque Natural Baixa Limia-Xurés, que también está protegido como Zona de Especial Protección de los Valores Naturales, Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.

Dentro de sus límites están los circos glaciares de menor altitud de la Península ibérica, así como una gran variedad de paisajes que incluyen cumbres, bosques y valles por los que discurren numerosos ríos y viven lobos, cabras montesas, halcones y jabalíes.

Para amantes del senderismo, el parque dispone de varias opciones de rutas, entre las que destaca la Gran Ruta do Xurés, una ruta lineal de 102 km que forma parte de la Gran Ruta Transfronteriza Gerês-Xurés, que recorre España y Portugal y tiene una longitud de 300 km.

Recorrer un tramo de una antigua calzada romana

Calzada romana de la Vía NOva Terra Celanova - Serra Xurés

El legado romano en Galicia se manifiesta en un rico patrimonio arqueológico. Por ejemplo, en Lobios se conserva un tramo de la calzada romana de la Vía Nova o Vía XVIII.

A lo largo de ella se levantan grandes cilindros de piedra con base ancha, conocidos como miliarios, que servían para indicar las distancias en millas romanas hasta el siguiente punto de descanso o población importante.

En este punto se localizan varios miliarios con inscripciones conmemorativas de la construcción de la calzada, así como del emperador bajo el que se realizaron las obras.

Disfrutar de una experiencia termal

Balneario Lobios Caldaria Balnearios de Galicia

Los baños termales ofrecen una gran variedad de beneficios para la salud, tanto físicos como mentales, y Lobios ofrece un complejo termal perfecto para aliviar dolores articulares, relajar los músculos y disminuir la tensión y el estrés acumulado.

El Balneario Lobios Caldaria dispone de un completo complejo termal, con baños de calor seco y húmedo, duchas aromáticas, masajes tonificantes, jacuzzi, piscina termal relajante y sillas termales.

La piscina termal cubierta está equipada con chorros de cuello cisne, chorros submarinos y unas maravillosas vistas a la sierra del Xurés. Además, en la planta baja se localizan las cabinas de masajes, además de un amplio gimnasio donde desarrollar técnicas de fisioterapia.

Las características de las aguas del Balneario Lobios Caldaria las hacen ideales para el desarrollo de tratamientos estéticos y curas contra el estrés. También están indicadas para problemas digestivos, respiratorios, reumatológicos, dermatológicos y diuresis.

Asistir a la fiesta de los callos

Un plato de callos. iStock

Los callos son un plato emblemático de la gastronomía gallega. Tal es su importancia que muchos municipios le dedican una fiesta propia, como es el caso de Lobios. Allí se celebra habitualmente a finales de verano, demostrando que este plato también se disfruta en la época estival.

El evento gira en torno a un plato muy preciado por su sabor y tradición, los callos; no obstante, el programa suele completar con diversas actividades, como una feria de artesanía, una fiesta Holi y de la espuma y animación musical.

El municipio de Lobios también organiza una fiesta gastronómica dedicada al porco ó espeto, donde se ofrece una sabrosa degustación a precios populares, acompañada de verbenas amenizadas por orquestas.

Bañarse en la piscina municipal

Piscina municipal de Lobios Concello de Lobios

En verano, Lobios pone a disposición de vecinos y turistas una piscina municipal ideal para el baño y el descanso. Permanece abierta durante toda la temporada estival, ofreciendo un espacio perfecto para refrescarse en los días más calurosos.

Además, cuenta con zonas de sombra y áreas de descanso que hacen la experiencia algo más agradable para las familias y grupos de amigos.

Acercarse a la aldea de Alvite

Alvite es una aldea perteneciente al municipio de Beariz, considerada como un referente en la rehabilitación rural gallega. Se trata de un lugar perfecto para relajarse, con un encanto único y una historia muy interesante, ya que estuvo a punto de desaparecer.

Hoy en día lucha por posicionarse como una parada en el Camino de Santiago. Además, cuenta con todos los servicios esenciales a un paso -bancos, supermercados, farmacias, centro de salud...- para que no falte de nada.

Visitar las Termas Romanas de Bande

Termas romanas de Bande (Ourense).

A 20 minutos en coche, Bande esconde una joya oculta: un conjunto de termas romanas con aguas supuestamente medicinales que brotan a una temperatura que oscila entre los 36 y 48 grados. Están al aire libre y son gratuitas; no obstante, en algunas ocasiones, el río inunda la zona del baño.

En las proximidades de las termas se encuentra el antiguo campamento militar de Aquis Querquennis. En los restos exhumados hasta el presente, se concretan algunas edificaciones, como un cuartel general, un hospital, dos grandes hórreos y cinco barracones de la tropa.

En el lugar también se localiza el Centro de Interpretación Aquae Querquennae-Vía Nova, punto de recepción e información sobre los citados recursos. Alberga, asimismo, el Museo de la Quarquernia en la etapa más antigua.

Aventurarse en el Camiño de San Rosendo

Un peregrino Shutterstock

El Camiño San Rosendo es un itinerario jacobeo que atraviesa la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, siguiendo los pasos de tres santos por la milenaria calzada romana Vía Nova. Dividido en tres tramos, el camino conecta la Galicia interior (Ourense) con la costera (Lugo).

El primer tramo cubre una ruta de aproximadamente 28 kilómetros entre Porto Quintela y Celanova, donde San Rosendo fundó su convento en el siglo X. Desde este punto, el camino continúa por su segundo tramo de 37,8 km hacia Ourense, siguiendo los pasos del Santo.

Como broche final, el último tramo, entre Mondoñedo y Foz, recorre 32,4 km por la comarca lucense de A Mariña, cruzando los municipios de Lourenzá y Barreiros, para alcanzar la costa.

Disfrutar de la mejor gastronomía local

Pulpo á feira Shutterstock

Galicia es un templo de la cocina tradicional. La gastronomía gallega se caracteriza por utilizar productos de alta calidad del mar y de la tierra, destacando el marisco, el pulpo á feira, las empanadas rellenas y las carnes como la ternera gallega.

Platos tan emblemáticos como el caldo gallego, el lacón con grelos, los pimientos de Padrón y quesos tan reconocidos como el de Arzúa y Tetilla también pueden degustarse en el municipio de Lobios. Basta con acercarse a cualquier bar, restaurante o taberna para disfrutar de ellos.

Refrescarse en la Cascada de São Miguel

Portela do Homem Visit Portugal

La cascada de São Miguel o cascada da Portela do Homem se encuentra a menos de 10 minutos en coche de Lobios. En pleno Parque Nacional de Peneda-Gerês, es una de las zonas de baño más espectaculares de la provincia de Terras de Bouro.

De gran belleza natural y muy buscada en verano por las aguas cristalinas que posee, esta cascada se ubica a 800 metros de altitud, cercada por rocas graníticas muy erosionadas. Sin duda, un lugar perfecto para disfrutar en verano o cualquier otra época del año.

Lobios y Gerês ofrecen varias rutas senderistas para descubrir este encantador rincón de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.