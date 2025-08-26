La playa secreta de las Rías Baixas para despedir el verano: sin masificaciones y con aguas cristalinas

Galicia está repleta de arenales paradisíacos. Playas como Rodas o A Lanzada atraen cada año a turistas de todo el mundo. Sin embargo, no todos los tesoros de las Rías Baixas son tan conocidos; algunos arenales todavía conservan el privilegio de permanecer (casi) en el anonimato.

Es el caso de la playa de Ouriceira. Este espectacular rincón de las Rías Baixas se encuentra a tan solo 2 kilómetros de Combarro, uno de los pueblos más bonitos de Galicia, conocido por sus hórreos que miran al mar, y a 20 minutos de la ciudad de Pontevedra.

Aguas tranquilas y de color azul turquesa

La costa gallega se extiende a lo largo de más de 1.400 kilómetros de longitud, y en ella se localizan algunas playas tan extraordinarias como la de Ouriceira. Sus 100 metros de largo y de 6 metros de ancho son ideales para relajarse y olvidarse del bullicio de la ciudad.

Lo que verdaderamente hace especial a este pequeño rincón de las Rías Baixas son sus aguas tranquilas de color azul turquesa. Sus fondos ofrecen un espectáculo único para quienes practican snorkel o buceo, permitiendo descubrir un mundo submarino lleno de vida y colores.

En forma de media concha, la playa de Ouriceira está equipada con varias comodidades para asegurar una experiencia cómoda a sus visitantes: desde duchas, papeleras y servicio de limpieza hasta un pequeño chiringuito, así como una zona con arboleda y merendero donde descansar y reponer energías.

"Preciosa playa; bastante tranquila. No tiene un gran aparcamiento, pero merece la pena", dice una reseña en Google, a la que otra añade: "Familiar y tranquila. Playa de arena fina y sin apenas olas, que para los niños es fenomenal. El agua clara y transparente, aunque algo fría".

Para amantes de la fotografía, la playa de Ouriceira ofrece un pequeño mirador y una encantadora estructura de madera que muchos visitantes aprovechan para capturar recuerdos inolvidables y vistas únicas del paisaje costero.

Esta pequeña cala de Poio (Pontevedra) tiene acceso a pie fácil y en coche, siendo la carretera más próxima la PO-308. Además, tiene acceso para discapacitados, lo que garantiza que todos los visitantes puedan disfrutar de la playa con comodidad y seguridad.