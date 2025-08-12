Ni Redondela ni Noia, este es el municipio más bonito de la costa de Galicia: "Un paraíso natural"

Uno de los pueblos más bonitos de la costa de Galicia según 'Condé Nast Traveler'

La revista 'Condé Nast Traveler' ha hecho una selección de los 10 pueblos más bonitos de la costa de Galicia, entre los que se encuentran diferentes destinos de la provincia de A Coruña y de Pontevedra. En esta ocasión, destacamos uno de los municipios de las Rías Baixas que la popular revista de viajes no ha dudado en añadir en su lista, Baiona.

No cabe duda de que Galicia es uno de los destinos más increíbles del norte de España. Cuenta con varios lugares que destacan por su estupenda gastronomía, pero también por su belleza y sus paisajes que enamoran a toda persona que lo visita. Entre estos, Baiona se posiciona como uno de los lugares más populares.

"Bonita villa marinera"

Puerto de Baiona visto desde la montaña Shutterstock

Baiona ha sido reconocida por Condé Nast Traveler como uno de los 10 pueblos más bonitos de la costa de Galicia, y no es para menos. Esta encantadora villa marinera, ubicada en la comarca de Vigo, provincia de Pontevedra, combina a la perfección historia, naturaleza y patrimonio.

De esta forma, es el destino ideal para todos aquellos que quieran vivir una auténtica experiencia gallega y deleitarse de todos los atractivos increíbles que ofrece esta localidad bañada por el Atlántico.

Uno de sus puntos más conocidos y que debes visitar sí o sí es la impresionante fortaleza medieval, la fortaleza de Monterreal, que data del siglo II a.C., un rincón con historia que hoy alberga el parador de Baiona. No dudes en pasear por sus murallas y disfrutar de las vistas tan espectaculares que se divisan y del entorno natural que lo rodea.

Fortaleza de Monterreal (Baiona). shutterstock

Otro lugar de interés que destaca la revista es la iglesia de Santa María, así como la escultura a la Virxe da Roca de 1930 y con 15 metros de altura, un símbolo visible desde muchos puntos del municipio.

Como no podía ser de otra forma, en tu visita a Baiona no puedes olvidarte del crucero de la Santísima Trinidad, "una cruz monumental del siglo XIV", apuntan desde Condé Nast Traveler.

Baiona fue el primer puerto europeo que recibió la noticia del descubrimiento de América, concretamente el 1 de marzo de 1493, por lo que visitar la réplica de la Carabela Pinta, una de las tres embarcaciones que llevó a Cristóbal Colón a América, es una obligación si decides descubrir todos los encantos de Baiona.

Museo Carabela Pinta Turismo.gal

De hecho, el descubrimiento de América ha marcado la historia de Baiona hasta tal punto que el primer fin de semana de marzo se celebra la tradicional Festa da Arribada para conmemorar la llegada de la Pinta.

"Tampoco puedes perderte su puerto y paseo marítimo, el faro de Cabo Silleiro y las playas de A Ribeira, un paraíso natural", finalizan desde la popular revista de viajes. En este artículo te dejamos una recopilación de los mejores planes que puedes llevar a cabo en Baiona.