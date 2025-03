Los 10 mejores planes y cosas que ver en Combarro de visita

Combarro es una parroquia del municipio de Poio (Pontevedra). Se trata de un pueblo marinero con una población aproximada de 2.000 habitantes que está a tan solo 8,3 kilómetros de la capital de la provincia, Pontevedra, y a otros pueblos muy reconocidos como Sanxenxo. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico en 1972.

Para llegar a Combarro desde Pontevedra hay que recorrer los 8,3 kilómetros que separan ambos lugares, lo que te llevará un máximo de 20 minutos en coche. Desde Vigo se llega por la AP-9 con una duración estimada de viaje de 30 minutos que te llevará recorrer sus 35 kilómetros de distancia. Son muchos los atractivos que ofrece este pueblo, pero hemos hecho una recopilación de los 10 mejores planes que debes ver y hacer en Combarro antes de marcharte de este precioso lugar.

1. Pasear por su casco antiguo

Casco antiguo de Combarro Shutterstock

Combarro es uno de los pueblos más bonitos de Galicia, tal y como señalan en incontables rankings que así lo definen. Además, también es el más antiguo de las Rías Baixas, por lo que su patrimonio histórico y cultural es incuestionable.

El casco antiguo de Combarro es un verdadero tesoro que refleja la rica historia y cultura de este pueblo marinero, declarado Conjunto de Interés Artístico y Pintoresco en 1972. Su origen se remonta al siglo XVIII, lo que le dota de gran carácter histórico. Las antiguas casas del pueblo están dispuestas a lo largo de la calle de San Roque, una calle empedrada que actúa como eje principal y en la que puedes observar varios cruceiros y plazas con mucho encanto y con años de historia, entre la que destaca la iglesia de San Roque.

En Combarro se pueden encontrar tres tipos distintivos de viviendas: las terreñas, las labregas y las de sobrado. A pesar de sus diferencias funcionales, todas comparten una estética similar, con una planta baja y un piso superior donde se asoman los característicos balcones que adornan las fachadas. Este diseño refleja la vida cotidiana de sus habitantes a lo largo de los años.

Uno de los elementos más emblemáticos del casco antiguo de Combarro es su impresionante conjunto de hórreos, situados a lo largo de la costa y de los que te hablaremos más adelante. En definitiva, el casco antiguo de Combarro te ofrece una experiencia única llena de belleza arquitectónica y cultural. Pasear por sus calles es sumergirse en un pasado muy bien conservado y que merece la pena descubrir.

2. Hacer la ruta de los cruceiros

Cruceiro de Combarro Shutterstock

Los cruceiros de Combarro son una de las construcciones más emblemáticas de la cultura gallega. Erigidos entre los siglos XVIII y XX, estos monumentos de granito se encuentran estratégicamente ubicados en encrucijadas, donde han cumplido diversas funciones a lo largo del tiempo. Además de servir como hitos orientativos, muchos de ellos fueron levantados como ofrendas o promesas, reflejando la profunda conexión espiritual que los habitantes han mantenido con su entorno.

En Combarro se pueden admirar varios cruceiros de notable calidad artística, destacando el crucero de la Praza da Fonte, datado en 1771, y el de la plaza de San Roque, construido en 1802. Estos ejemplos no solo son testigos del talento escultórico de la época, sino que también cuentan historias sobre la vida y las creencias de por aquel entonces. Un añadido contemporáneo es el moderno Cruceiro de Padrón, erigido en 1997 por la familia Rial-Díaz, que demuestra cómo esta tradición sigue viva en la actualidad.

Con un total de nueve cruceiros en Combarro, siete de los cuales se encuentran en su casco histórico, estos monumentos te invitan a contemplar su belleza.

3. Disfrutar de su puerto deportivo

Puerto deportivo de Combarro Shutterstock

El puerto deportivo de Combarro se sitúa a pocos pasos de su casco antiguo, extendiéndose a lo largo de la costa hasta llegar a la playa da Canteira. Se inauguró en 2008 y cuenta con un total de 334 plazas para las instalaciones náuticas.

Este rincón ofrece una vista panorámica que permite apreciar las tradiciones marineras de la región. Desde aquí podrás observar a los pescadores preparando sus redes y embarcaciones típicas mientras otros disfrutan de paseos en yate por la ría. El puerto es el corazón de Combarro, rodeado de pequeños bares y restaurantes que ofrecen delicias locales y tiendas de artesanía.

4. Descubrir sus famosos hórreos

Parroquia de Combarro. Shutterstock

Este pueblo marinero y agrícola destaca por sus hórreos, el mayor emblema local, muchos de ellos situados frente al mar. Estas construcciones, que datan de épocas pasadas, se encuentran mayoritariamente a lo largo de la costa, ofreciendo una vista impresionante sobre la Ría de Pontevedra. Con un total de alrededor de 60 hórreos, muchos de ellos alineados justo al borde del mar, este conjunto histórico es considerado uno de los más fotografiados de Galicia.

Los hórreos son edificaciones típicas gallegas, generalmente rectangulares y construidas en granito o madera. Su diseño funcional incluye pilares que elevan el espacio del suelo, protegiendo así los productos agrícolas y marineros del acceso de roedores y la humedad. Originalmente utilizados para almacenar maíz, patatas y pescado, estos espacios también servían para guardar herramientas relacionadas con la agricultura y la pesca. Hoy en día, su presencia es fundamental para el paisaje urbano de Combarro.

Junto a las casas marineras y los cruceiros que adornan el casco antiguo, los hórreos contribuyen a crear el toque más único y especial de este precioso pueblo.

5. Conocer el Monasterio benedictino de San Xoán de Poio

Monasterio San Xoán de Poio Shutterstock

El Monasterio de San Xoán de Poio es, sin duda, una visita obligada en tu viaje a Combarro. Está situado a apenas unos kilómetros del centro de la villa, en un desvío hacia la Plaza do Convento en la carretera que se dirige a Pontevedra. Es una verdadera joya arquitectónica y cultural fundada en el siglo VII. Se ha mantenido como un importante centro benedictino a lo largo de los siglos, destacando por su impresionante arquitectura barroca y renacentista. Declarado monumento Histórico-Artístico en 1971, alberga dos magníficos claustros: el renacentista de las procesiones, con sus bóvedas estrelladas, y el claustro de la Portería, que presenta un mosaico contemporáneo del Camino de Santiago.

Este monasterio no solo es un lugar de culto, sino también un punto clave en la historia local, habiendo sido un poderoso centro religioso durante la Edad Media. Entre sus tesoros se encuentra una biblioteca monástica con más de 100.000 volúmenes y un hórreo monumental considerado uno de los más grandes de Galicia.

6. Vive un atardecer en la playa do Padrón

Praia do Padrón con marea baja (Combarro) Shutterstock

Si bajas por alguna de las calles de la Praza da Fonte llegarás a la Praia do Padrón. Si te encuentras la marea baja, no dudes en pasear por la arena para contemplar una panorámica de los hórreos totalmente diferente y espectacular. Seguro que, una vez te veas allí, te sonará de verlo en alguna fotografía, pues es la perspectiva más fotografiada de la zona, y no es para menos dada su belleza.

Respecto a sus características naturales, es posible que este arenal no sea el más adecuado para el baño, aunque siempre puedes darte un chapuzón. No obstante, merece ser descubierto por el increíble entorno natural en el que se encuentra y por la espectacular vista de los hórreos situados a la orilla de la ría de Pontevedra.

7. Una ruta en catamarán por la ría de Pontevedra

Puerto pesquero de Combarro Shutterstock

Una de las actividades de ocio más populares y una de las más frecuentadas por los turistas en Combarro es hacer una ruta en catamarán por la ría de Pontevedra. A este viaje en barco, también se le conoce con el nombre de "la ruta del mejillón". Se trata de un recorrido de una hora en un barco catamarán con visión submarina para conocer cómo se cultiva el mejillón, las vieiras o las ostras.

Sin duda, es una actividad ideal para hacer en familia o con amigos, en la que no faltará la parte de degustación: los mejillones, el vino y los refrescos están incluidos en el precio del billete (siempre que escojas la opción de catamarán con degustación).

Además, esta ruta también es perfecta para ver la perspectiva de los hórreos desde el propio mar de una forma diferente y especial.

8. Descubrir la Illa de Tambo

Faro de Tenlo Chico, Illa de Tambo

Desde el Puerto de Combarro se organizan excursiones a la Illa de Tambo, una experiencia que no te puedes perder. Esta isla es un auténtico tesoro escondido en la Ría de Pontevedra, que se extiende sobre 28 hectáreas y alcanza una altitud de 80 metros en su punto más elevado, el monte San Facundo. Su forma ovalada y piramidal está cubierta de varios árboles en los que predominan los eucaliptos. En el lado sur, una pequeña península alberga el Faro Tenlo Chico.

El recorrido desde Combarro hacia Tambo ofrece vistas impresionantes de la costa de Marín y de las bateas. Además, la isla ha permanecido aislada del turismo durante décadas debido a su uso militar como arsenal y polvorín hasta el año 2002, lo que ha contribuido a preservar su riqueza arqueológica y natural.

El pasado de Tambo te encantará; se cree que sus orígenes están vinculados a la vida ermitaña y monacal, con evidencias de un castro perteneciente a la Edad de Hierro en su cota más alta.

9. Probar su gastronomía típica

Zamburiñas O Bocoi

La villa marinera de Combarro cuenta con una rica tradición gastronómica, que la convierte en un destino imperdible para los amantes de la buena comida. Con una oferta culinaria que destaca por sus ingredientes frescos y autóctonos, los restaurantes locales son auténticos templos del marisco y el pescado de calidad. Desde el famoso pulpo á feira hasta las irresistibles zamburiñas a la plancha, cada plato es una delicia para el paladar.

Entre las exquisiteces que se pueden degustar en Combarro, no pueden faltar las almejas a la marinera, los percebes y los mejillones al vapor, que reflejan la esencia de la cocina gallega. Los pimientos de Padrón, con su característico toque picante, añaden un giro especial a la experiencia gastronómica.

10. Visitar los pueblos de su alrededor

O Grove (Pontevedra) Shutterstock

En tu escapada a Combarro, no puedes perder la oportunidad de visitar otros municipios de su alrededor, porque las Rías Baixas, en general, destaca por su increíble belleza que, junto con su buen clima y su rica gastronomía, merece la pena descubrir al máximo.

Sanxenxo es conocido por sus hermosas playas y su animada vida nocturna, ideal para disfrutar del sol y el mar, además de contar con una amplia oferta de restaurantes y bares donde degustar la gastronomía local. Por su parte, O Grove, es famoso por ofrecer paisajes impresionantes y playas de arena fina, siendo un lugar perfecto para los amantes de los deportes acuáticos y para explorar la naturaleza en la cercana Illa da Toxa.

Además, es muy recomendable visitar la ciudad del Lérez, Pontevedra, que destaca por su casco antiguo bien conservado, lleno de plazas, iglesias y calles empedradas, lo que lo convierte en un excelente lugar para pasear y disfrutar de la arquitectura gallega mientras pruebas tapas en sus numerosos bares.