Tesoros escondidos en O Salnés: 10 rincones que no suelen aparecer en las guías turísticas

La comarca do Salnés emerge en el corazón de las Rías Baixas como un rincón que parece detenido en el tiempo, un lugar donde la serenidad del Atlántico se funde en tierra firme con los campos y viñedos y la tradición se respira en cada esquina. Conocida por sus playas de ensueño, su exquisita gastronomía y sus afamados vinos albariños, este destino guarda secretos que esperan pacientemente a ser descubiertos por los viajeros más intrépidos y aventureros.

La realidad es que, más allá de los caminos trillados, se esconden un sinnúmero de rincones mágicos: calas paradisíacas, senderos que serpentean entre pazos centenarios y miradores que regalan las vistas más bonitas del sur de Galicia. En este viaje, te invitamos a perderte por diez parajes que no encontrarás en las habituales guías turísticas, y, sin embargo, conforman el alma más auténtica de esta comarca. Tesoros ocultos por los que merece la pena desviarse y explorar una tierra repleta de historia, misterios y una belleza hechizante.

Punta de Montalvo (Sanxenxo)

Furnas y cuevas marinas en Punta Montalvo Elena Pérez Sanxenxo

Sanxenxo, uno de los municipios con más Senderos Azules de España, despliega ocho rutas que tejen un mapa excepcional entre su litoral, su patrimonio y su riqueza natural. Entre ellas destaca el Sendero Litoral de Montalvo-Major, que da comienzo en el entorno de Punta Montalvo, un rincón excepcional y poco explorado por los visitantes de esta localidad tan popular en las Rías Baixas. Este cabo, que abraza la preciosa playa de Montalvo desde uno de sus extremos, se eleva hasta los 57 metros sobre el nivel mar, regalando una panorámica que parece sacada de una postal: con la boca de la ría de Pontevedra, Cabo Home y, en días claros, las imponentes islas Cíes como telón de fondo. Pero la magia no termina ahí; en su lado norte, las pozas, furnas y cuevas marinas esculpidas por el tiempo y las olas crean un paisaje casi surrealista bajo nuestros pies.

Punta Moreiras (O Grove)

Un paseo entre esculturas y antiguas fábricas de salazón en Punta Moreiras (O Grove)

Más allá de rincones tan emblemáticos como San Vicente do Mar o la Illa da Toxa, la cara norte de la península de O Grove también guarda secretos que merece la pena descubrir. Uno de esos tesoros es Punta Moreiras, un enclave mágico situado muy cerca de Porto Meloxo y el Acuario de O Grove, con unas vistas privilegiadas a la entrada de la ría de Arousa. Aquí, una ruta única serpentea entre un fascinante conjunto escultórico y un espacio museístico que rinde homenaje al mar, ese eterno protagonista de la vida meca. El entorno se encuentra rodeado por más de 40 figuras de piedra inspiradas en el océano ―como un faro, una sirena, pescadores o anclas― así como también por los restos de varias antiguas fábricas de salazón, hoy convertidas en museo.

Laguna Bodeira (O Grove)

Laguna de A Bodeira: la única laguna litoral de la provincia de Pontevedra está en O Grove

El municipio de O Grove esconde entre sus límites un tesoro natural excepcional: la única laguna litoral de agua dulce que podemos encontrar en toda la provincia de Pontevedra. Este hito de la naturaleza se localiza en la cara norte que mira hacia la boca de la ría de Arousa, protegido tras un pequeño cordón dunar que se extiende entre la playa da Mexilloeira y el lugar de Reboredo. Aquí, la naturaleza se expresa en su máximo esplendor, convirtiendo la Laguna Bodeira en un refugio vital para las aves, tanto autóctonas como migratorias, y un santuario para numerosas especies de flora y fauna. No es casualidad que este enclave haya sido declarado Zona Húmeda de Importancia Internacional dentro del Complejo Intermareal Umia-O O Grove y reconocido por el convenio RamSar.

Mirador de San Benito de Lores (Meaño)

Panorámica de Meaño. Mancomunidade do Salnés

A los pies del Santuario de San Benito de Lores se despliega uno de los miradores naturales más impresionantes del Salnés, una ventana privilegiada a todo el valle de Meaño con el horizonte marino como telón de fondo. Este balcón panorámico, anclado en un lugar plagado de historia y espiritualidad, se alcanza tras ascender por unas escaleras de piedra que guardan secretos y leyendas. Es precisamente en estas escalinatas donde se encuentra una fuente a la que se le atribuyen propiedades milagrosas. Sin duda, un lugar donde el paisaje, la devoción y la magia se funden en un recuerdo inolvidable.

Foz da Chanca (Meaño)

Estuario del río Chanca Mancomunidade do Salnés Dena (Meaño)

Foz da Chanca, el único rincón de Meaño bañado por el mar, conforma un lugar de extraordinario valor natural, paisajístico y ornitológico. Enclavado en plena ensenada y desembocadura del río Chanca, esta zona intermareal esconde bajo sus aguas sedimentos arrastrados por los ríos y regatos de la zona, así como una curiosa vegetación salobre que da vida a este refugio único para la flora y fauna. Su particularidad geológica, marcada por la gran acumulación de arcilla que existe, evoca el pasado industrial de las telleiras (antiguas fábricas de ladrillos y tejas), cuyos vestigios aún perduran en estas costas. Además, este entorno privilegiado cuenta con una zona de recreo y rutas de senderismo que invitan a explorar y disfrutar de este rincón mágico donde la naturaleza y la historia se entrelazan.

Columpio de Cambados

Columpio en el litoral de Cambados Concello de Cambados Cambados

Los columpios con vistas, al igual que los bancos en su día, se han convertido en auténticos tesoros de las Rías Baixas. Escondido entre playas de ensueño, sobre acantilados que desafía el horizonte o a orillas de los ríos, estos rincones son el escenario perfecto para conectar con la naturaleza y dejarse envolver por la magia de un atardecer. En la comarca do Salnés, Cambados presumo de uno de los columpios más icónicos del sur de Galicia. Ubicado en plena desembocadura del río Umia, este rincón ofrece un espectáculo visual único en el que disfrutar de un atardecer donde el cielo y el mar se funden en una sinfonía de colores y contrastes. Se trata además de un enclave perfecto para perderse, pasear y sentir la brisa marina mientras nos sumergimos en un entorno natural de lujo.

Playa fluvias As Seixas (Meis)

Playa fluvial de Meis. Google Earth

Más allá de su costa bañada por el Atlántico, este destino de sol y playa también guarda en sus tierras del interior algún que otro remanso de paz donde el agua sigue siendo la protagonista. Y es que, aunque el municipio de Meis carece de litoral, la parroquia de Paradela oculta un paraíso fluvial desconocido para muchos a orillas del río Umia: la playa de As Seixas. Enclavada en un apacible meandro de este emblemático curso de agua, esta zona de baño se convierte en un oasis perfecto para disfrutar del buen tiempo en las épocas más calurosas del año. Pero el encanto del lugar no termina ahí, pues en el entorno también se abre paso una pequeña y encantadora cascada formada entre las ruinas de un antiguo puente de piedra, vestigio de tiempos pasados que, con su silueta caprichosa, añade un aire de misterio y encanto a este rincón secreto de O Salnés.

Con do Forno (Illa de Arousa)

Mirador Con do Forno. Thalia García

Muchos viajeros que llegan a la Illa de Arousa se dejan seducir por la belleza del entorno del Faro de Punta Cabalo o la serenidad del Parque Natural de Carreirón, pasando por alto rincones tan especiales como el punto más elevado de esta isla, donde el horizonte interior se despliega en todo su esplendor. Situado a unos 69 metros de altitud, el mirador de Con do Forno regala una vista privilegiada de la costa do Salnés y el propio municipio, en una panorámica que se extiende desde el puerto do Xufre hasta la punta de Carreirón. Este enclave natural está rodeado por un acogedor espacio de recreo dotado con merenderos, fuentes, barbacoas y alguna que otra réplica de importantes elementos de la arquitectura popular de Galicia, entre ellos un hórreo y un palomar. Además, como broche de oro, el mirador se encuentra coronado por una imponente escultura dedicada al Corazón de Jesús, también conocida como "El Santo", cuya silueta, de tres metros de altura, se eleva majestuosa como guardián de estas tierras sobre la ría de Arousa.

Pazo de Vista Real (Vilanova de Arousa)

Vista de los jardines de la entrada principal. Thalia García

Transformados en bodegas, hoteles e incluso escenarios para eventos, los pazos do Salnés se han convertido en auténticos guardianes del legado patrimonial, botánico y arquitectónico de las Rías Baixas. Vista Alegre, Baión, Fefiñáns… La comarca alberga numerosos edificios históricos de renombre, pero a menudo el viajero pasa por alto joyas menos conocidas, aunque igualmente fascinantes, como es el caso del Pazo de Vista Real. Oculto en el corazón rural de Vilanova de Arousa, este emblemático inmueble estuvo ligado al clan de los Charlines y el narcotráfico del sur de Galicia. Hoy, su historia ha dado un giro radical, viviendo una segunda vida como prestigioso centro de formación en O Salnés. Además, su entorno acoge una zona vitivinícola gestionada por Condes de Albarei y un jardín de enorme belleza, dotado de estanques, puentes y hasta una pequeña gruta que añaden un halo de misterio y encanto a este singular enclave que puede ser visitado de forma gratuita desde el 2011.

Salinas de O Rial (Vilagarcía de Arousa)

Entorno de las salinas de O Rial Concello de Vilagarcía de Arousa Vilaxoán

La comarca do Salnés fue, en otros tiempos, una tierra esculpida por el oro blanco de sus costas: la sal. No en vano, su propio topónimo rinde homenaje a las antiguas explotaciones que prosperaron durante siglos en las proximidades del río Umia. En las entrañas de Vilagarcía de Arousa, la conocida como ensenada de O Rial guarda un legado único entre Punta Borreiros y la playa de Saíñas: las últimas salinas conservadas de O Salnés. Este tesoro del siglo XVII o XVIII aún susurra historias de un pasado en el que la sal marcaba los compases de la economía y la vida de sus habitantes. Sus ruinas emergen todavía durante la bajamar, dejando entrever los vestigios de un recurso esencial, mientras su bonito entorno es recorrido por la emblemática Ruta del Padre Sarmiento o la Variante Espiritual del Camino Portugués hacia Compostela.