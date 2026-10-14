Vigo apuesta por Toralla: habrá talleres infantiles todos los sábados por la mañana

El Concello de Vigo quiere apostar por una de sus joyas, Toralla, para convertirla en un punto de divulgación y cultura. También prepara más campamentos, talleres y una ampliación de horarios de visita en la isla y en la fortaleza y el yacimiento de O Castro.

Así, a partir de este fin de semana, los tres espacios históricos municipales incorporarán nuevas actividades dirigidas a escolares, familias y público en general. Además, permitirán reservar plazas a través de un nuevo sistema unificado de solicitudes disponible en la web https://epatrimoniohistorico.vigo.org .

Según avanzó el alcalde, Abel Caballero, -que presentó este miércoles la programación- "queremos facilitar el conocimiento del patrimonio histórico de Vigo". Este nuevo proyecto incluye un incremento de 25 horas semanales en relación a la apertura de los tres espacios.

La nueva oferta incluye campamentos infantiles, talleres para niños, adultos y familias, así como visitas guiadas para colegios y público en general.

A partir de este próximo fin de semana, el Centro de Interpretación del Mundo Romano de Toralla ofrecerá talleres infantiles todos los sábados por la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, y en el mismo horario los domingos para familias. Además, se ampliarán los horarios de apertura semanal en 13 horas durante el invierno, pasando de 6 a 19 horas, y en otras 14 horas durante el verano, ampliándose de 8 a 22 horas.

Visitas guiadas en O Castro

Por otro lado, el yacimiento de O Castro ampliará la atención a los colegios mediante la organización de visitas guiadas. También aumenta su horario de apertura, pasando de 8 a 16 horas entre el 1 de octubre y el 30 de junio.

La Fortaleza del Castro incorporará una nueva visita guiada: "360 años de historia de la Fortaleza". Además, los martes por la tarde ofrece un recorrido combinado de dos horas de duración por el yacimiento y la fortaleza. También se reforzarán las visitas dirigidas a colegios y al público en general.