VigoNature refuerza su programa con una inversión de 130.000 euros para los próximos dos años

El Concello de Vigo ha adjudicado por 130.000 euros el programa de actividades educativas de VigoNature para los próximos dos años, con el objetivo de consolidar la transformación del antiguo zoológico en un espacio de referencia para la educación ambiental, la divulgación y el ocio vinculado a la naturaleza.

"Estamos haciendo un cambio total para convertirlo en un aula de la naturaleza y en un espacio medioambiental de referencia en educación ambiental", explicó el alcalde, Abel Caballero.

La programación incluirá actividades de divulgación y sensibilización sobre el medioambiente, aulas didácticas, celebraciones especiales y campamentos, algunos de ellos vinculados a las cabañas instaladas en los árboles del recinto.

Al respecto, Caballero destacó las posibilidades que ofrecen las instalaciones de VigoNature, que disponen de zonas verdes, aulas multiusos, auditorio, planetario, reptilario, casa del árbol e invernadero. El objetivo, señaló, es ofrecer a la ciudadanía "una forma de entender y participar en la regeneración de la naturaleza".