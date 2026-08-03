Castrelos acoge esta tarde un espectáculo infantil de circo y música para toda la familia

El Auditorio de Castrelos continúa este lunes con su programación de verano con el espectáculo infantil "El Payaso Tallarín. Su gran circo" a las 20:00 horas. La programación del auditorio continuará este viernes 7 de agosto, a las 22:00 horas, con uno de los grandes conciertos del verano: la actuación de Abraham Mateo.

Se trata del tercer espectáculo infantil de la programación municipal de verano. El protagonista estará acompañado por su troupe de payasos divertidos y soñadores en una función que demostrará que no hacen falta una gran carpa ni animales exóticos para crear un circo espectacular.

"Es un espectáculo lleno de canciones, risas y acrobacias, ideal para las niñas y los niños de la ciudad", destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Según explicó el regidor, la historia girará en torno a los preparativos de la fiesta de graduación de una escuela de circo, al ritmo de algunos de los grandes éxitos de CantaJuego.