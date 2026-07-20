Espectáculo infantil en Vigo: Turno para 'O traxe do emperador' en Castrelos

Castrelos continúa brindando recuerdos veraniegos este 2026. Tras los primeros conciertos en el auditorio municipal y la retransmisión de los partidos de la Selección Española de Fútbol, este lunes es el turno de los más pequeños de la ciudad, que podrán disfrutar de un espectáculo infantil.

Se tratará de la obra "O traxe do emperador", que arrancará a las 08:00 horas de la tarde. El espectáculo, de acceso gratuito, es una adaptación musical del cuento clásico de Hans Christian Andersen. La fábula tradicional pasa a ser una divertida obra de teatro de 50 minutos de duración. Así, cuatro actores interpretarán ocho canciones originales de música pop glam.

Por otro lado, este lunes Caballero recordó que mañana martes, 21 de julio, saldrán a la venta las reservas para el concierto de Chayanne -30 de julio-. El miércoles, 22 de julio, será el turno para las de Abraham Mateo -7 de agosto-, mientras que el 23 de julio se pondrán a la venta las de The Corrs -11 de agosto-.

Como todos los años, la adquisición de las reservas se podrá realizar por los dos sistemas habituales: Presencialmente en Castrelos o en línea, a través del Concello de Vigo.