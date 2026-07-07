Las fiestas de Coia se despiden de Vigo con descuentos en las atracciones

Imagen de esta mañana de una de las atracciones instaladas en la avenida. Paula Palomanes

Los vigueses tendrán este miércoles una última oportunidad para disfrutar de las fiestas de Coia en honor a la Virxe da Consolación, las encargadas de dar el pistoletazo de salida al verano festivo en Vigo.

Tras varios días de intensa actividad, las celebraciones llegarán a su fin con una jornada muy especial dedicada a los más pequeños. La comisión de fiestas informa a Treintayseis de que celebrará el Día del Niño, durante el que las atracciones ofrecerán precios reducidos.

Además, la programación incluirá la actuación del payaso Popín a partir de las 19:00 horas.

No obstante, uno de los platos fuertes de las fiestas llegará este martes. A las 20:00 horas actuarán los grupos de pandereteiras A Foliada Vai Boa y O Cascarexo. A continuación, la verbena correrá a cargo de la orquesta Panorama y del grupo Tania Veiras y Los CumbiaPop.