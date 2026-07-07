Las fiestas de Coia se despiden de Vigo con descuentos en las atracciones
La programación incluirá la actuación del payaso Popín a partir de las 19:00 horas
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Los vigueses tendrán este miércoles una última oportunidad para disfrutar de las fiestas de Coia en honor a la Virxe da Consolación, las encargadas de dar el pistoletazo de salida al verano festivo en Vigo.
Tras varios días de intensa actividad, las celebraciones llegarán a su fin con una jornada muy especial dedicada a los más pequeños. La comisión de fiestas informa a Treintayseis de que celebrará el Día del Niño, durante el que las atracciones ofrecerán precios reducidos.
Además, la programación incluirá la actuación del payaso Popín a partir de las 19:00 horas.
No obstante, uno de los platos fuertes de las fiestas llegará este martes. A las 20:00 horas actuarán los grupos de pandereteiras A Foliada Vai Boa y O Cascarexo. A continuación, la verbena correrá a cargo de la orquesta Panorama y del grupo Tania Veiras y Los CumbiaPop.