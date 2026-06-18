Última oportunidad para solicitar los campamentos de verano gratuitos en Baiona (Pontevedra)

El Concello de Baiona informa de que todavía quedan plazas disponibles para participar en el Campamento Urbano que se celebra en el mes de agosto, en donde se establecen dos turnos: del 3 a 14 de agosto y del 17 al 31 de agosto, de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas.

"Esta actividad pretende ofrecer la posibilidad de que los niños destinen su tiempo estival participando en actividades de forma organizada y planificada, a través de eventos de calidad, promoviendo la corresponsabilidad, la cooperación, la educación en valores, conociendo los espacios públicos municipales, y fomentando la convivencia", explican desde el Concello.

Durante el campamento se desarrollará un programa de actividades de ocio y tiempo libre planificado, con distintas clases de juegos, realizándose visitas a distintos monumentos, museos, plazas y playas de la villa. La recepción de los participantes siempre tendrá lugar en la Plaza del Concello.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Concello de Baiona o su Sede Electrónica, junto con la copia del DNI o libro de familia y la copia de la tarjeta sanitaria del menor y el DNI de la persona que firma la solicitud. Los niños que no dispongan de plaza, pasarán a formar parte de la lista de espera, con la finalidad de cubrir las bajas que se puedan producir.

La adjudicación de plazas será directa en el caso de que el número de solicitudes presentadas no supere al número de plazas ofertadas. En el caso contrario, las plazas se adjudicarán por sorteo, y podrán admitirse solicitudes de participación fuera de este plazo, siempre que existan plazas libres.