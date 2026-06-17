Verbena, talleres, pintacaras y juegos para celebrar el fin de curso en A Laxe, en Vigo CC A Laxe

El centro comercial A Laxe organiza una gran fiesta infantil para celebrar el final del curso escolar. "Una gran fiesta de graduación con música, baile, talleres, pintacaras y juegos", explican.

Será el lunes 22 de junio, desde las 17:00 a las 20:00 horas en la terraza del paseo marítimo, con acceso gratuito hasta completar aforo.

"Inspirado en los bailes de graduación americanos, A Laxe se convertirá en una auténtica verbena, con juegos musicales y animación, bailes coreografiados y dinámicas adaptadas en las que elegir al rey y la reina del baile. Además, los peques de la casa podrán participar en dos talleres temáticos en los que podrán personalizar sus propios birretes y estolas", explican desde el .

Además, también habrá puestos de pintacaras con pinturas hipoalergénicas para garantizar una experiencia divertida y segura para el público infantil.