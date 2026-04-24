Ya es oficial: abierta la inscripción para los campamentos de verano de la Xunta en el área de Vigo

Casi 12.000 niños y jóvenes disfrutarán de sus actividades de verano favoritas este 2026 en Galicia. Cerca de 500 plazas están destinadas a personas del área de Vigo, que pueden inscribirse desde este viernes y hasta el 29 de abril en campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado, propuesta de ocio para mayores de 18 años y el uso de instalaciones juveniles.

La delegada territorial de la Xunta de Galicia, Ana Ortiz, y la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, han presentado este viernes estas actividades. La campaña Modo Verán Activo ofertará cerca de 500 plazas en el área de Vigo, que estarán dirigidas a personas entre 9 y 30 años de edad.

Los campamentos son la opción más demandada y estarán destinados a menores de edad, entre 9 y 17 años. Durante los meses de julio y agosto se sucederán 32 turnos con diferentes temáticas en siete instalaciones autonómicas repartidas por la provincia.

Una de las actividades más demandadas será de nuevo los campus medioambientales de voluntariado que se celebran en las Islas Cíes, con un total de cinco turnos y 100 plazas. También ha destacado los campos 'Aldea Alfacuca' en Mos (15 plazas); 'Senderos do Louro', en O Porriño (15 plazas); y 'Memoria do Mar', en Baiona (15 plazas).

En el área de Vigo también habrá campamentos en la Granxa Escola Kiriko, en Fornelos de Montes (160 plazas); y en la Isla de San Simón (140 plazas). Además, se celebrará el minicampamento 'Pequeaventura na granxa' con 25 plazas más.

¿Cómo solicitar plaza?

El plazo de inscripción se extiende desde este viernes 24 hasta el miércoles 29 de abril para campamentos y minicampamentos. La solicitud debe hacerse a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. La adjudicación se llevará a cabo por sorteo, priorizando a las personas que no hayan participado en una actividad en 2025.

En el caso de los campus de voluntariado en Galicia, las solicitudes se presentarán mediante este formulario habilitado en el portal de Xuventude: mismo plazo de inscripción y para personas entre los 16 y los 29 años.

La oferta concertada para el uso de instalaciones juveniles también se ha abierto este viernes 24 de abril. Campamentos y minicampamentos cuentan con un plazo de siete días hábiles y cuentan con una convocatoria propia, cuyas bases establecen el orden de prelación en las plazas.

El programa de ocio para mayores de 18 años se abrirá más adelante, hacia mediados de mayo. Las solicitudes se harán mediante formulario web y la adjudicación de plazas será por orden de inscripción.