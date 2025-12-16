Navidad de Vigo 2025: Todo sobre Vigolandia. Horarios, precio, atracciones y novedades

Los más pequeños de Vigo tendrán un año más en el Instituto Ferial de Vigo su particular paraíso para jugar y disfrutar. Vigolandia cumple este año su 21 edición y abrirá sus puertas el próximo 26 de diciembre.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, junto a Arsenio Prieto, gerente del IFEVI, fue el encargado de desgranar las novedades de esta nueva entrega. También asistieron representantes del resto de entidades participantes y gracias a las que Vigolandia será de nuevo una realidad este 2025 -entre otras, Mantesil, la Agrupación deportiva escolar Baixo Miño, Alcampo o Catering Galicia-.

Atracciones y novedades

Entre las propuestas lúdicas para esta nueva edición, destacan varios hinchables de grandes dimensiones y la atracción estrella: El XTREM RUN, con una superficie de más de 500 metros cuadrados. En ella, los participantes, de más de siete años de edad, deberán superar una serie de obstáculos y pruebas deportivas.

También habrá un hinchable WIPE RUN, de 145 metros, para niños y niñas de a partir de 8 años de edad; un hinchable WIPE OUT, de 70 metros, para niños y niñas de a partir de 6, y, también para esta franja de edad, un hinchable deslizador de 37 metros.

En el IFEVI también habrá un área de superconstrucciones, un láser TAG BATALLAS, un hinchable de Bob Esponja -para edades comprendidas entre los 6 y los 13 años-, hinchables con toboganes, infantiles mini y un trenecito.

Por otro lado, los niños y niñas de Vigo y visitantes también podrán subirse a un Puente Tibetano de 50 metros -a partir de 8 años-, y a una tirolina de 53 metros -a partir de ocho años-.

No faltarán las canchas deportivas, un circuito "Correcorre" para pequeños de entre 1 y 3 años, y mayores de cuatro años, y juegos de mesa. También se instalará una estructura de tenis de mesa.

Habrá, por otro lado, animación musical, juegos de mesa educativos, maquillaje, y animación con personajes infantiles, sin olvidar el taller de Mini Chefs.

Imagen de una edición anterior de Vigolandia. Ifevi

Horarios

Vigolandia abrirá sus puertas el próximo 26 de diciembre, viernes, en horario de 16:00 horas a 20:00 horas. El resto de los días, el horario se extenderá entre las 12:00 horas y las 20:00 horas. Serán, concretamente, el 27, 28, 29, y 30 de diciembre. El montaje del evento se producirá desde hoy martes, día 16 de diciembre, al propio viernes 26, mientras que el desmontaje se abordará a partir del día 30 y hasta el 2 de enero.

Precio

El precio de la entrada será unitario: De ocho euros para categoría infantil y para adultos. Además, se instalará un punto de recogida de juguetes y de alimentos no perecederos, que serán destinados a una ONG de la ciudad olívica. Estará ubicado en la entrada principal.

"Vigo no Nadal"

Un año más, y serán 18, Vigolandia reeditará el certamen "As luces de Vigo no Nadal", dirigido a colegios. Se trata de mostrar, a través del arte de los más jóvenes, la cara más amable de estas fiestas.

Se prevé que participen 41 colegios, y más de 4.500 niños y niñas con edades comprendidas entre los seis y los 12 años. Vigolandia hará una distinción al dibujo más significativo por cada centro participante.