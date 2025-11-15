Este es el pueblo de Galicia que tendrá un megaparque de 8.000 m2 con zona de skate, rocódromo y mucho más

Galicia es una región muy rica en planes y actividades, ofreciendo una amplia variedad de opciones para todos los públicos. A esta oferta se sumará muy pronto un parque gigante de más 8.000 metros cuadrados y 5 áreas diferentes para el disfrute de los más pequeños.

Se trata del nuevo Parque Multiocio de la Pesqueira. Ubicado en Mos (Pontevedra), el Concello ya ha iniciado la fase de licitación de las obras de ampliación y mejora del espacio con un presupuesto de 507.575,75 euros.

Rocódromo, zona de skate y mucho más

Así será el nuevo Parque Multiocio de Mos (Pontevedra): más de 8.000 metros cuadrados y 5 áreas diferentes Concello de Mos

Buenas noticias para los vecinos de Mos: las obras de ampliación y mejora del Parque Multiocio de la Pesqueira, un proyecto con el que se pretende crear un gran espacio de ocio familiar y deportivo al aire libre en el centro del municipio, ya se encuentra en fase de licitación.

En este contexto, la actuación permitirá transformar el actual parque, que ya contaba con una pequeña senda fluvial, una zona infantil, un área de agua y una zona con equipamiento biosaludable, en un espacio multiuso moderno, accesible y pensado para todas las edades.

Con un presupuesto de 507.575,75 euros, el Ayuntamiento contempla la mejora y el acondicionamiento de un espacio de más de 8.000 metros cuadrados, de los cuales 5.037 corresponden con la nueva zona de ampliación.

Así, Mos sumará un atractivo más para pasar un rato de diversión, ya sea disfrutando de la zona de skate o iniciándose en la escalada deportiva en el rocódromo. Además, cuando el tiempo lo permita, el parque contará con una zona de agua para refrescarse durante las altas temperaturas.

A continuación, te detallamos las 5 áreas diferenciadas que incluye el proyecto:

Zona Skate , de unos 1.000 metros cuadrados, con instalaciones específicas para la práctica de este deporte

, de unos 1.000 metros cuadrados, con instalaciones específicas para la práctica de este deporte Zona Infantil , con nuevos juegos y estructuras lúdicas en una superficie de alrededor de 1.600 metros cuadrados

, con nuevos juegos y estructuras lúdicas en una superficie de alrededor de 1.600 metros cuadrados Zona de Agua , con toboganes e instalaciones acuáticas aprovechando la pendiente natural del terreno

, con toboganes e instalaciones acuáticas aprovechando la pendiente natural del terreno Zona de Descanso , con mesas, bancos y mobiliario urbano distribuido por todo el recinto

, con mesas, bancos y mobiliario urbano distribuido por todo el recinto Zona de Rocódromo, con instalaciones para la escalada deportiva

De forma paralela, las obras contemplan la limpieza y nivelación del terreno, la mejora de los accesos, la instalación de iluminación LED, la canalización de aguas pluviales, el ajardinamiento y la plantación de césped.