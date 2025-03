David Pena, el gallego que creó la app de cuentos MiniTales: "A ojos de los niños parece magia"

En un mundo en el que tecnología y educación se cruzan con frecuencia, MiniTales ha surgido con el objetivo de transformar la experiencia de contar cuentos antes de dormir. Creada por el emprendedor gallego David Pena, la app ofrece historias personalizadas en tiempo real, proporcionando a padres y madres una herramienta versátil para fomentar la imaginación y la lectura entre los más pequeños.

Hemos hablado con el creador sobre cómo ser padre hizo que se le ocurriese esta idea y todos los desafíos tecnológicos que supuso darle forma a esta aplicación que ya acumula miles de usuarios que tienen en común el amor por sus hijos y por la literatura infantil.

"El público al que va dirigida esta app está muy segmentado pero es enorme porque todos los padres y madres les leen a sus hijos cuentos" David Pena, creador de MiniTales

¿Cómo nació la idea de MiniTales? ¿Hubo algún momento clave que te inspiró?

Pues la idea nació de una manera muy sencilla. Yo tengo tres hijos y hace unos años decidí, a la hora de leerles cuentos por la noche, inventarme las historias que les contaba. Lo llamaba "cuentos invisibles", ellos se imaginaban un personaje y yo creaba una historia.

Pues hace dos años se me ocurrió una variación del juego mientras estaba con Mencía, mi hija más pequeña. Me dijo la temática de cuento, abrí ChatGPT y nos salió un cuento muy simpático. Pensé que eso solucionaba un tres problemas: la variedad, la personalizacion y el espacio-coste.

Al ver que eso solucionaba los problemas que suponía esa parte tan bonita de la edución de nuestros hijos y como tengo trayectoria en el mundo de creación de apps, decidí montar algo digital que cada noche ofreciese un cuento gratuito en tiempo real y que, mediante una versión premium, diese también la oportunidad de personalizarlos. Antes del verano pasado comencé con el proyecto y en otoño se lanzó la primera versión.

¿Cuál ha sido el mayor reto de MiniTales?

Sin duda educar la IA. Mira, la gente me pregunta "¿Y por qué no voy a usar directamente ChatGPT?". Bueno, pues pueden intentar hacerlo y verán que después de cinco cuentos, todos van a ser muy parecidos. Y eso es una faena, quien tiene niños lo sabe, porque no es fácil sorprenderlos y mantenerlos con la atención despierta.

En MiniTales cada cuento es diferente al anterior: en extensión, en tono, unos tienen moraleja, otros diálogos... Por eso digo que el gran reto fue crear un motor que crease de forma ingesiona, variada y en tiempo real. Además, tras crear el cuento también propone una ilustración. En serio, el reto tecnológico fue brutal, una app que cuando millones de personas pidan un cuento responda al momento con una historia lógica, sorprendente y diferente. Esto a ojos de los niños parece magia, de hecho hace poco uno me preguntó: "¿Pero tenéis un equipo de magia ahí atrás?"

Pantalla de creación de cuentos de MiniTales. Cedida

Eso viene a demostrar que a ojos de los niños la tecnología no es tan maligna como mucha gente puede pensar...

¡Totalmente! La tecnología es como muchas cosas en la vida: no es buena ni es mala, es útil dependiendo de qué uso hagamos de ella. En temas de medicina, por ejemplo, es aluciante. No porque haga algo que no puedan hacer los humanos, sino porque amplía el espectro: si un radiólogo puede revisar 20 radiografías de consultas al día, con una IA puedes atender a miles de personas en tiempo real. Menos costes, menos tiempo.

En el caso de MiniTales, el objetivo no es que las personas dejen de escribir ni mucho menos, sino de dar la oportunidad a muchos padres y madres de que tengan más herramientas para educar y entretener a su hijo. Es una gran puerta de acceso a los libros y a la literatura.

"La personalización te permite ayudarte de los cuentos, de las historias, para explicar ciertas cosas a los niños (...) ese punto de partida del cuento hace que se reste dramatismo a algunas situaciones" David Pena, creador de MiniTales

¿Cómo ha sido la recepción de MiniTales hasta ahora? ¿Ya tienes algún feedback?

Está siendo increíble y desbordante. El público al que va dirigida esta app está muy segmentado pero es enorme porque todos los padres y madres les leen a sus hijos cuentos. Ya hay gente que no solo usa la app sino que la recomienda, están muy fidelizados.

Cuando trabajas en el mundo de las apps, las microconversiones no se dan siempre o se dan muy poco porque aunque mucha gente haga la descarga, a veces no llega ni a abrirla. En este caso los datos están siendo muy buenos porque la gente la descarga, la instala, se registra, la usa, se convierte en premium... estamos encantados.

Ya has fundado otras startups exitosas como Peoople y 21Buttons. ¿Ha cambiado mucho el mundo creación y consumo en cuanto a apps?

Muchísimo, porque todo evoluciona muy rápido. Las personas que se descargaron esas apps en 2016 o 2017 no tienen nada que ver con lo que son ahora, casi una década después. En ese momento y con esas apps utilizamos mucho a las y los influencers, pero la forma de la que ese sector funciona ahora se ha profesionalizado y ciertos planteamientos ahora serían impensables. Todo evoluciona y hay que entender cómo funciona cada cosa en su momento para que salga bien.

Pantalla de creación de cuentos de MiniTales. Cedida

Supongo que los errores y aciertos de esas experiencias previas te han ayudado en la puesta en marcha de MiniTales...

Sin duda, como bien dices, tanto los erores como los aciertos. El más fácil de los errores, como te comentaba antes, esas dos apps crecieron de la mano de social media y en cambio con MiniTales no hemos ido por ese camino sino por vías más tradicionales y por recomendaciones que los usuarios van haciendo a gente que crea que puede serle útil. Está siendo un camino más rápido.

Otro gran aprendizaje fue toda la parte de la monetización. MiniTales genera un cuento cada día de forma gratuita, pero desde el principio sabíamos que habría algo diferencial que ofrecer para generar valor, como es la opción de personalización, por lo que los usuarios estuviesen dispuestos a pagar la versión premium.

"El reto tecnológico fue brutal, una app que cuando millones de personas pidan un cuento responda al momento con una historia lógica, sorprendente y diferente" David Pena, creador de MiniTales

MiniTales se trata, también, de un buen recurso para ayudar a los padres a explicar la realidad. ¿No?

Totalmente porque la personalización te permite ayudarte de los cuentos, de las historias, para explicar ciertas cosas a los niños. Por ejemplo, si tu hijo llega a casa y te dice que dos niños se han peleado o que la abuela de su amiga ha fallecido, tú puedes ayudarte de MiniTales para crear un cuento con esas premisas y luego abrir un debate, decirle "Pues qué curioso, ¿Tú qué opinas?" y que tu hijo se abra. Evidentemente los padres y madres somos quienes tener que explicar, hablar, responder preguntas... pero ese punto de partida del cuento hace que se reste dramatismo a algunas situaciones.

Otro tema en el que influye la personalización es en los códigos de valores de cada padre y madre, siempre que sean democráticos y respetuosos. En la creación de estos cuentos podemos pedirle a MiniTales que enfatice ciertos valores - por ejemplo medioambiente o religión - en la historia para que así lleguen a tus hijos o hijas. Es una forma interesante para dar valor y ayudarte a que cale hondo en los más pequeños.

¿Cuáles son los siguientes pasos para MiniTales en su expansión?

Cuando creas una app estás condenado a una evolución constante. En el casi de MiniTales ya hay siete fases de desarrollo de producto trazadas. La siguiente novedad, en la segunda versión que se lanzará pronto, es la posibilidad de locutar los cuentos. De esta manera se puede disfrutar de él sin tener que leerlo, bien porque no puedas (por ejemplo si vas conduciendo) o bien porque no quieras que exista tanto uso de pantallas. Hemos creado también pequeños altavoces mascota que regalaremos con las suscripciones premium.

Las siguientes evoluciones irán hacia la creación de cuentos para niños más pequeños en los que primen las ilustraciones; personalización a nivel persona, para que tu hijo pueda formar parte de las historias; pequeñas películas que acompañen la historia o incluso comics. Tenemos que ver cómo evolucionan las inteligencias artificiales para ofrecer un producto lo más avanzado y completo posible.

¿Qué consejos darías a otros emprendedores que buscan lanzar proyectos basados en IA?

Yo daría dos consejos. El primero es tener claro que la IA es una herramienta, no un fin en si mismo: ChatGPT hace de casi todo pero no todo. El segundo es que antes de lanzar algo hay que analizar si el problema que intentas solucionar es real o inventado. No vale que sea algo que se te ha ocurrido, eso está bien pero en el mercado no funciona.

En el caso de MiniTales, si el problema de la gente fuese tener una idea para un cuento puntual, no tendría recorrido porque podría ir a cualquier IA y crearlo. Por eso lo que ofrece la app es guardarlos, personalizarlos, hacer segundas partes... hay un gran contexto que gira entorno a un problema de mayor dimensión. Hay que analizar los problemas en todo su contexto, nunca simplificarlos. La gente no quiere hacer cuentos, quiere mucho más. Y eso lo encuentra en MiniTales.