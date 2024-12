Vigolandia regresa al Ifevi a partir del 26 de diciembre

El Instituto Ferial de Vigo volverá a acoger, como cada Navidad, Vigolandia, un evento destinado a toda la familia que abrirá sus puertas del 26 al 30 de diciembre.

En esta edición, contará con varios hinchables de gran tamaño, como una pista de obstáculos de 145 metros de ancho y un wipe-out de 70, además de un puente tibetano de 50 metros con una gran tirolina de 53. Habrá espacio para los amantes de las piezas Lego, batallas de Láser Tag y un taller de Mini Chefs, entre otras actividades.

Además, regresará el certamen de pintura "As luces de Vigo no Nadal" y habrá también un punto de recogida de juguetes y alimentos no perecederos durante los 5 días,

El horario será de 16:00 a 20:00 horas el día 26, y de 12:00 a 20:00 horas los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. El precio de la entrada es de 6 euros.