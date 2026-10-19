Es un pueblo de montaña, pero clima suave durante todo el año Holapueblo

Jesús, alcalde de un pueblo de 248 habitantes con casas desde 28.000 euros: "Es un lugar ideal para emprender"

Jesús es el alcalde de Hermisende, un pequeño pueblo de Zamora, próximo a la frontera con Galicia, que destaca por su gran encanto y paisajes de ensueño.

Cuenta con aproximadamente 248 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero busca atraer a nuevos vecinos dispuestos a emprender un nuevo proyecto laboral en el rural.

Hermisende tiene trabajo y casas en venta desde 28.000 euros

"Nos gustaría recibir personas trabajadoras, responsables y con iniciativa, pero sobre todo, implicadas y respetuosas con el medio ambiente y con las familias que ya viven en el municipio", explica Jesús.

En este sentido, Hermisende, que forma parte del programa 'Holapueblo' ofrece múltiples áreas de oportunidad de emprendimiento donde desarrollar un proyecto de desarrollo profesional. Estas son:

Transformación y comercialización de castañas, setas y hongos silvestres

Personal para labores de prevención de incendios y desbroce

Cuidado de los castaños: poda, injertos, recolección y tratamientos

Licencia de taxi disponible

Atención y cuidado en el hogar

Empresas de turismo-aventura, actividades al aire libre, visitas guiadas, rafting, piragüismo, etc

Cogeneración con biomasa

Para quienes estén pensando en instalarse en Hermisende, el portal inmobiliario Idealista cuenta con varios anuncios de viviendas en venta.

Entre ellos, destaca un propiedad por 28.000 euros, aunque necesita una reforma. También hay opciones listas para entrar a vivir, como una casa tipo chalet de 288 metros cuadrados (m2), con garaje incluido, por 72.000 euros.

Hermisende también dispone de locales, naves y salas de coworking destinadas a implantar un negocio, ya sea de carácter privado o municipal, así como una amplia oferta de parcelas, tanto para alquiler como para venta.

El pueblo goza de buenas conexiones por carretera: Puebla de Sanabria (Zamora) está a 35 kilómetros, mientras que Verín (Ourense) a 64.

En cuanto a los servicios, la localidad dispone de consulta médica dos días a la semana y cuenta con colegios de educación infantil y primaria en Lubián. Asimismo, ofrece tres pistas polideportivas, tres parques infantiles y cinco parques bio-saludables para personas mayores.

Por otro lado, existen dos salas polivalentes educativas con ordenadores y acceso a internet. También se realizan con frecuencia excursiones, marchas, carreras, cine al aire libre, teatro y otras muchas actividades culturales.

Sobre Hermisende

Hermisende Shutterstock

Situado en la provincia de Zamora, en la comarca de Sanabria, Hermisende es un pueblo tranquilo que ofrece paisajes de ensueño.

"El río Tuela nos descubre a su paso valles y montañas con laderas pobladas de bosques de roble y castaños centenarios y un rico ecosistema que favorece el desarrollo de numerosas especies, como el lobo ibérico, el corzo y el jabalí", destaca la plataforma Holapueblo.

Y agrega: "Entre su patrimonio histórico destaca la Iglesia de Santa María, sus molinos harineros, sus puentes de piedra, sus hornos y su arte escultórico, del que se puede se puede disfrutar paseando por el municipio".

Antiguamente, la agricultura y la ganadería eran los principales motores económicos de Hermisende. En la actualidad, "la población activa del municipio está empleada en los sectores de alimentación, la hostelería, la construcción y el turismo rural".