La orquesta de París de Noia en una actuación París de Noia

París de Noia se despide de su gira de 2026 con una última actuación en este municipio gallego

Tras un intenso verano marcado por una agenda repleta de actuaciones, París de Noia afronta la recta final de su gira de 2026 con los últimos conciertos de la temporada.

La formación gallega ha recorrido Galicia de punta a punta con su espectáculo 'Va por ti', pero todavía le quedan algunas paradas antes de despedirse de los escenarios hasta el próximo año.

Esta será la última actuación de París de Noia este 2026

A finales de septiembre, París de Noia anunció su calendario de actuaciones de octubre, una completa agenda con más de diez conciertos repartidos por las cuatro provincias gallegas y otros puntos de la geografía española.

Tras actuar en Graña, en Abadín (Lugo), en las fiestas del San Froilán de Lugo y en el pueblo de La Roca de la Sierra (Badajoz), la orquesta encara la recta final de la temporada con sus últimos conciertos del año.

Estas son las próximas fechas confirmadas:

Viernes, 16 de octubre: Ávila

Sábado, 17 de octubre: Lanzós, en Vilalba (Lugo)

Viernes, 23 de octubre: Almansa (Albacete)

Sábado, 24 de octubre: Cuenca

Viernes, 30 de octubre: Villacañas (Toledo)

París de Noia se despedirá de su gira 'Va por ti' con una última actuación el 31 de octubre. Durante la noche de Halloween, la más terrorífica del año, la formación de Noia (A Coruña) ofrecerá un concierto en el centro en Ourense.

La ciudad de As Burgas acogerá el cierre de gira de París de Noia con un espectáculo lleno de sorpresas. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento en un comunicación oficial. El concierto durará tres horas, de 00:00 a 03:00 horas, y tendrá lugar en la rúa do Progreso.

El mejor Halloween de toda Galicia

El programa de Halloween en Ourense se completará con otro concierto en la Praza Maior, a cargo de A Gramola, y un flashmob zombi. A continuación, te detallamos la agenda completa de la jornada: