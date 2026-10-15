Acaba de llegar a Action la cesta de almacenaje más barata del otoño: por solo 1,99 euros y en 3 colores

La capacidad de almacenamiento se ha convertido en uno de los factores más importantes en un hogar. Los armarios empotrados y los muebles multifuncionales son perfectos para aprovechar el espacio en viviendas con pocos metros cuadrados.

Otro gran aliado son las cestas plegables. Ayudan a optimizar espacios pequeños y sirven para organizar la ropa sucia, juegos de mesa y peluches, productos de limpieza e incluso bolsos.

Por solo 1,99 euros y en 3 colores

Si estás buscando una solución económica para la falta de almacenamiento en tu vivienda, Action cuenta con un accesorio perfecto para organizar el armario o guardar la ropa de verano.

Se trata de una cesta plegable, con dos asas y unas dimensiones de 30x30x30 cm. Con número de referencia 3005397, el artículo está disponible en tres colores (marrón, gris y blanco) y tiene un precio de 1,99 euros la unidad.

"Esta cesta plegable siempre es muy práctica en casa. Es ideal para guardar objetos sueltos", resalta Action.

Y agrega: "Tu habitación parecerá mucho más ordenada con el genial diseño de la cesta. Y si no la necesitas, la puedes plegar y guardarla fácilmente en el armario. Ideal para un hogar organizado".

Cesta de almacenaje. Ref: 3005397 Action (Web)

Tal y como se detalla en las especificaciones del producto, la cesta 'Home Accents' dispone de mangos para facilitar su transporte. No obstante, no cuenta con ruedas giratorias ni tapa. Tampoco se puede apilar una encima de la otra.

En cuanto a sus materiales, está fabricada en cartón y poliéster. En este sentido, el material utilizado contiene al menos un 50% de material reciclado.

"Los productos certificados según Global Recycled Standard (GRS) contienen material reciclado que ha sido verificado de forma independiente en cada etapa de la cadena de suministro, desde el origen hasta el producto final".

La cesta 'Home Accents' está disponible en la sección de decoración. En Galicia, la cadena tiene tiendas físicas en los siguientes municipios: