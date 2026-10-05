Feijóo, 65 años, sobre su infancia: "Nací en una aldea de poco más de 200/300 habitantes. Era un niño feliz"

España votará el 29 de noviembre en unas nuevas elecciones generales convocadas este mismo lunes, 5 de octubre, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el adelanto electoral ya está generando reacciones. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ya había pedido al Ejecutivo socialista este adelanto, y ya ha comenzado su campaña electoral.

El 2023, el Partido Popular (PP) publicó un vídeo en el que Feijóo hacía un repaso de su infancia, desde sus recuerdos de niño en Os Peares (Ourense) o sus estudios universitarios, hasta sus inicios en política. El actual líder del Partido Popular y expresidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, está convencido de que llegará a La Moncloa.

"Me lo pasaba bien jugando en las calles del pueblo"

Con una fotografía de cuando Feijóo tenía poco más de un año comienza el vídeo en el que muestra sus orígenes en una pequeña aldea de Ourense hasta llegar a ser líder del Partido Popular. "Un niño que nació en una aldea, como muchos otros, de poco más de 200/300 habitantes como mucho", dice refiriéndose a Os Peares, en el municipio de A Peroxa.

En el vídeo, recuerda sus primeros años de vida como una infancia sencilla: "Me lo pasaba bien jugando en las calles del pueblo, en los ríos, en los puentes y, por supuesto, ayudando en la tienda de la abuela. Era un niño feliz".

De sus padres y abuelos conserva, además, un consejo que, según explica, ha marcado su trayectoria. "Haz las cosas bien. Sé serio y piensa en los demás", principio que, según apunta, ha sido determinante en muchos aspectos de su vida.

En otra aparición en un pódcast recordó que nació en casa de su abuela donde vivían sus padres y donde, también, nació su hermana. "Eso marca tu vida", apunta, una etapa que recuerda con orgullo. "Probablemente los 13/14 primeros años son los cimientos de tu personalidad y de tu pensamiento, por lo menos en mi caso es así", afirmó con rotundidad.

Su vida cambió cuando tuvo que abandonar su hogar para continuar sus estudios en un internado marista en León. Para allí lo mandaron el mismo día que cumplió los 10 años y estuvo hasta los 13. Reconoce que aquella marcha fue difícil: "El hecho de ser humildes y tener que marchar a estudiar a otro sitio me causó dolor", confirmó.

Tras su etapa en el internado, estudió en un instituto de Ourense y después cursó Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela con la intención de convertirse en juez. Sin embargo, la pérdida de empleo de su padre le llegó a cambiar de planes, porque "el sueño de ser juez se desvaneció" y decidió ponerse a trabajar. Optó por preparar las oposiciones para funcionario de la Xunta de Galicia, que aprobó en cinco meses.

Su entrada en la política llegó posteriormente, cuando recibió una propuesta para trabajar en la Consellería de Agricultura. Aunque inicialmente rechazó el cargo porque no quería dedicarse a la política, finalmente aceptó dos días después.

Su afiliación al Partido Popular, destaca que fue una decisión propia: "Me afilié porque nadie me lo exigió. Si lo hubiesen hecho, quizá, no lo hubiese aceptado".