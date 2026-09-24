El Maratón Fotográfico de Vigo celebra su 30 aniversario con cuatro días de actividades

El Maratón Fotográfico de Vigo celebra este año su 30º aniversario con una programación especial que se desarrollará entre el 1 y el 4 de octubre y que estará dirigida tanto a fotógrafos experimentados como a aficionados.

La XXX edición del certamen está organizada por la Agrupación Fotográfica Galega con el apoyo del Concello de Vigo, que este año ha incrementado su aportación hasta los 12.000 euros.

El concejal de Cultura, Gorka Gómez, explicó durante la presentación que el objetivo es reforzar la cita y contribuir a situar a Vigo como "un referente en el ámbito de la fotografía en este tipo de concursos".

Programación

La programación arrancará el jueves 1 de octubre en la Casa da Cultura con una mesa redonda dedicada a la "Memoria colectiva del Maratón", conducida por Jesús Nieto, exdirectivo de la Agrupación Fotográfica Galega. El viernes 2 será el turno de la jornada formativa "Miradas de la fotografía gallega".

El plato fuerte llegará el sábado 3 de octubre con la celebración del maratón fotográfico, que comenzará a las 12:00 horas en la Praza do Pobo Galego.

Los participantes deberán realizar fotografías sobre cuatro temas propuestos por la organización, que se darán a conocer en el momento de inicio del concurso.

La programación concluirá el domingo 4 de octubre con un mercadillo fotográfico y una fiesta de clausura.

Desde el Concello animan a participar también en las actividades paralelas con el objetivo de "poner en valor el concurso, dinamizarlo y generar nuevos públicos".