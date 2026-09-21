El Vigo Dance Festival vuelve este otoño y augura su éxito: "No lo iguala ni Nueva York"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, presentó este lunes una nueva edición del Vigo Dance Festival de otoño. De la mano de Dance Academy y New Era se desgranó la entrega otoñal, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo.

Desde hoy y hasta el próximo 31 de octubre, las escuelas y asociaciones interesadas podrán anotarse, de manera totalmente gratuita, en el certamen.

En la anterior edición se inscribieron más de 1.300 bailarines, lo que el regidor olívico calificó de "éxito". "Esto no lo iguala ni Nueva York", aseguró Caballero.

Desde la organización se congratularon del crecimiento que, en todos los aspectos, está teniendo este certamen. "Vigo ya está a la altura en la organización de este tipo de eventos de Madrid y de Barcelona", aseveraron.