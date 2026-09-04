Feira Franca de Pontevedra 2026: guía con todos los horarios y actividades de la gran fiesta medieval

Pontevedra vuelve este fin de semana a la Edad Media. La Feira Franca celebrará los días 4 y 5 de septiembre su XXV edición, una de las grandes citas del calendario festivo de la ciudad y una celebración capaz de transformar durante dos jornadas todo el centro histórico.

Mercados, comidas en la calle, espectáculos, artesanía, música, torneos y miles de personas vestidas de época recrearán nuevamente la Pontevedra de finales del siglo XV.

La edición de 2026 estará dedicada a "As Tabernas", entendidas no solo como lugares para comer y beber, sino como aquellos espacios de reunión y encuentro que tuvieron un importante papel en la vida social de la época. Será el hilo conductor de una fiesta que nació en el año 2000 y que recuerda el privilegio concedido a Pontevedra por Enrique IV en 1467 para celebrar un mercado libre de impuestos durante un mes.

Desde aquella primera edición, la Feira Franca ha pasado de ocupar fundamentalmente A Ferraría a extenderse por prácticamente todo el casco histórico y su entorno. En las jornadas centrales, la fiesta ha llegado a congregar en anteriores ediciones a más de 100.000 personas, hasta convertirse en una de las grandes celebraciones multitudinarias de Galicia y en Fiesta de Interés Turístico autonómico.

Mercados, artesanía y más de un centenar de establecimientos

Feira Franca de Pontevedra. Rafael Tenorio Aranguren / Shutterstock.com

Buena parte del ambiente de la Feira Franca volverá a estar en la calle. Para esta edición están previstos más de un centenar de establecimientos hosteleros, cerca de un centenar de puestos de artesanía y 47 puestos de alimentación, además de alrededor de 160 espacios destinados a las tradicionales comidas y cenas que vecinos y grupos de amigos organizan en plazas y calles de Pontevedra.

El mercado de artesanía se concentrará principalmente en la avenida de Santa María, mientras que los puestos de alimentación se repartirán por zonas como la Alameda, Praza de España, Montero Ríos, A Ferraría, Pasantería y Curros Enríquez.

A esto se sumará la muestra de antiguos oficios, con demostraciones de alfarería, cestería, herrería, cantería, carpintería, trabajo de la piel, elaboración de instrumentos o labores textiles, entre otros. Estarán distribuidos fundamentalmente entre A Ferraría, A Pedreira y O Peirao.

El éxito de la celebración vuelve a notarse también fuera de las propias calles. La organización ha señalado que la ocupación hotelera de Pontevedra y de buena parte de su entorno está prácticamente completa, con reservas realizadas desde hace meses.

Un gran espectáculo para inaugurar la Feira Franca

Feira Franca de Pontevedra. TamaraLSanchez/Shutterstock.com

El viernes servirá como apertura oficial de la celebración. A las 19:00 horas, los pregoneros a caballo recorrerán el casco histórico anunciando el comienzo de la XXV Feira Franca.

El gran acto de la jornada llegará a las 22:00 horas en la Praza da Ferraría, donde Pablo Méndez Performances estrenará el espectáculo "As Tabernas", creado específicamente para esta edición.

La representación tendrá como protagonista a Aldara, una joven que hereda la taberna de su madre en la Pontevedra de 1467 y espera la llegada del vino del Ribeiro para poder hacer frente a sus deudas. A partir de esa historia se irán cruzando personajes y relatos de mercaderes, viajeros, soldados y trovadores.

El montaje movilizará a cerca de un centenar de profesionales y contará con alrededor de 30 artistas sobre el escenario, además de una importante infraestructura de iluminación, sonido y escenografía.

Del vino del Ribeiro a la cerveza que llegará por el Lérez

Feira Franca de Pontevedra. villorejo / Shutterstock.com

La jornada del sábado comenzará con una de las principales novedades de este año. A las 11:00 horas, el Ponte do Burgo acogerá el desembarco de la cerveza Ollo Redondo, relacionada con la tradición cervecera del monasterio de Lérez.

Una hora después llegará otra de las recreaciones más tradicionales de la fiesta. A las 12:00 horas partirá desde Santa Clara el transporte del vino, que recuerda la llegada a Pontevedra del vino del Ribeiro a través del antiguo Camiño Vello de Castela. La comitiva recorrerá Sarmiento, Pasantería y A Ferraría hasta finalizar en la Praza da Peregrina.

Otro de los grandes reclamos volverá a ser el torneo medieval, que tendrá dos pases, a las 17:30 y a las 20:00 horas, en la plaza de toros. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Una Feira Franca también para los niños

Feira Franca de Pontevedra. Pilar Picas / Shutterstock.com

La programación contará igualmente con numerosos planes familiares. Habrá carruseles medievales, juegos tradicionales, campamentos, ludotecas, talleres y cuentacuentos repartidos por Raíña Vitoria, Ponte do Burgo, A Pedreira y Praza de España.

En Raíña Vitoria funcionará durante buena parte del día un castillo medieval con juegos y carruseles; la Praza de España tendrá campamento medieval y actividades infantiles y A Pedreira acogerá talleres, ludoteca y el cuentacuentos de A Corsaria Lola.

El programa se completará durante todo el sábado con música medieval, tiro con arco, demostraciones de esgrima y numerosos espectáculos itinerantes, entre ellos dragones, bufones, vikingos y hasta una Santa Compaña que recorrerá el casco histórico al caer la noche.

Programa de la Feira Franca de Pontevedra 2026

Viernes 4 de septiembre

19:00 horas: los pregoneros a caballo recorren el casco histórico anunciando el inicio de la XXV Feira Franca.

los pregoneros a caballo recorren el casco histórico anunciando el inicio de la XXV Feira Franca. 22:00 horas: espectáculo inaugural "As Tabernas", de Pablo Méndez Performances, en la Praza da Ferraría.

Sábado 5 de septiembre

11:00 horas: desembarco de la cerveza Ollo Redondo en el Ponte do Burgo.

desembarco de la cerveza en el Ponte do Burgo. 11:30 horas: apertura del mercado medieval en la avenida de Santa María y de la muestra de oficios en A Ferraría, A Pedreira y O Peirao.

apertura del mercado medieval en la avenida de Santa María y de la muestra de oficios en A Ferraría, A Pedreira y O Peirao. 12:00 horas: recreación del transporte del vino , desde Santa Clara hasta la Praza da Peregrina.

recreación del , desde Santa Clara hasta la Praza da Peregrina. 12:30 horas: cantar de ciego y música medieval de Foula por el casco histórico.

cantar de ciego y música medieval de Foula por el casco histórico. 12:30 horas: demostración y talleres de esgrima de la Escola Hungaresa en Montero Ríos.

demostración y talleres de esgrima de la Escola Hungaresa en Montero Ríos. 13:00 horas: As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce , del Grupo Adarve.

, del Grupo Adarve. 13:00 horas: demostración de tiro con arco del Club Boa Vila en Montero Ríos.

demostración de tiro con arco del Club Boa Vila en Montero Ríos. 17:00 horas: nueva sesión de demostración y talleres de esgrima.

nueva sesión de demostración y talleres de esgrima. 17:30 horas: Gran Torneo Medieval , organizado por Hípica Celta, en la plaza de toros. Entrada gratuita hasta completar aforo.

, organizado por Hípica Celta, en la plaza de toros. Entrada gratuita hasta completar aforo. 17:30 horas: pasacalles Os Vikingos do Valhalla , de La Fiesta Escénica.

pasacalles , de La Fiesta Escénica. 18:00 horas: cantar de ciego y música medieval de Foula.

cantar de ciego y música medieval de Foula. 18:00 horas: espectáculo A galiña dos ovos de ouro , de Art Monium.

espectáculo , de Art Monium. 18:00 horas: Os bufóns e trobadores , de Troula.

, de Troula. 18:00 horas: música y bailes medievales de Duos Pontes en la Praza da Peregrina.

música y bailes medievales de Duos Pontes en la Praza da Peregrina. 18:30 horas: tiro con arco en Montero Ríos.

tiro con arco en Montero Ríos. 18:30 horas: nueva representación de As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce .

nueva representación de . 19:00 horas: pasacalles de Os Vikingos do Valhalla .

pasacalles de . 19:00 horas: cuentacuentos A Corsaria Lola en la Praza da Pedreira.

cuentacuentos en la Praza da Pedreira. 19:30 horas: pasacalles de Art Monium y O Gran Dragón .

pasacalles de Art Monium y . 20:00 horas: segunda sesión del Gran Torneo Medieval en la plaza de toros.

segunda sesión del en la plaza de toros. 20:00 horas: nueva representación de As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce .

nueva representación de . 21:00 horas: cantar de ciego y música medieval.

cantar de ciego y música medieval. 21:30 horas: pasacalles final con Os Vikingos do Valhalla, Errantes y A Santa Compaña.

Durante toda la jornada habrá además mercados medievales, demostraciones de oficios tradicionales, actividades infantiles, carruseles, juegos, campamentos y talleres repartidos por diferentes puntos del centro de Pontevedra.