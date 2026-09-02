¿Qué hacer en septiembre 2026 en Pontevedra? Feira Franca, Lérez Up, triatlón, magia y mucho más Treintayseis

El mes de septiembre aterriza por todo lo alto en la ciudad de Pontevedra con la edición de 2026 de la Feira Franca, un evento angular de esta época del año, el cual viste con sus mejores galas medievales al centro histórico de la ciudad. Asimismo, tendrá lugar el salón de anime, manga y videojuegos de Pontevedra, conocida como Lérez Up.

Para completar el mes, disfrutaremos de la Gala de Magia Abraioscopio y celebraremos una de las ediciones más especiales del World Triathlon Multisport Championships, que en esta ocasión viene acompañado de Somos Música con actuaciones gratuitas y al aire libre de Ortiga, Galician Army, De Ninghures y Panorama City.

4 y 5 de septiembre: Feira Franca

Cartel de la edición de 2026 de la Feira Franca de Pontevedra Concello de Pontevedra

El viernes 4 y sábado 5 tendrá lugar la 25.ª edición de la Feira Franca de Pontevedra, conocida por ser uno de los grandes eventos del mes de septiembre.

Esta Fiesta de Interés Turístico de Galicia se remonta al año 1467, cuando Enrique IV concedió a la ciudad del Lérez un mercado libre de impuestos durante todo un mes.

Un año más, podremos disfrutar de una programación llena de música, pasacalles, demostraciones y una gran variedad de puestos medievales.

Viernes, 4 de septiembre

18:30 horas - Los pregoneros a caballo anunciarán el inicio de la Feira Franca por el centro histórico de Pontevedra

19:30 horas - Pasacalles con grupos de música, malabaristas y compañías de teatro

21:00 horas - Acto de apertura

Sábado, 5 de septiembre

11:00 horas - Apertura del mercado medieval y de los puestos de venta de alimentación

12:00 horas - Recreación do Transporte do Viño, con salida desde los alrededores del convento de Santa Clara y llegada a la praza da Peregrina

17:30 horas - Primera sesión del Gran Torneo Medieval en la Plaza de Toros

20:00 horas - Segunda sesión del Gran Torneo Medieval en la Plaza de Toros.

Durante toda la jornada - Pasacalles de bufones y trovadores

Durante toda la jornada - Demostraciones de oficios tradicionales

Durante toda la jornada - Talleres infantiles.

Durante toda la jornada - Exhibiciones de cetrería y juegos tradicionales

Del 5 al 7 de septiembre: Fiestas de As Dores e O Rosario de Marcón

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Marcón Cedida

El sábado 5 arrancan las fiestas patronales del barrio pontevedrés de Marcón. Este evento se perfila como una de las últimas fiestas populares de la zona. Se celebrarán tres días llenos de actividades de ocio en honor a O Rosario y As Dores, los cuales culminarán el lunes 7.

Sábado, 5 de septiembre

Gran verbena amenizada por Son das Tabernas y grupo Galia

Domingo, 6 de septiembre

12:30 horas - Misa solemne en honor a la Virgen de los Dolores cantada por Coro Bella Helenes y procesión

Concierto de la Banda de Música de Redondela

Verbena con Los Players y M-3 Show

Lunes, 7 de septiembre

12:30 horas - Misa solemne en honor a la Virgen del Rosario con procesión

Concierto de la Banda de Música de Arcade

Verbena con las orquestas Mago y Suavecito

11 y 12 de septiembre: Torneo EncestaRías ACB

Cartel de la edición de 2026 del Torneo EncestaRías ACB Cedida

El viernes 11 y sábado 12 tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes del mes de septiembre en la ciudad de Pontevedra: el Torneo EncestaRías, la cual acogerá el Pabellón Municipal de Deportes.

Viernes, 11 de septiembre

18:45 horas - Baskonia y Alba Berlín

21:15 horas - Monbus Obradoiro y Valencia Basket

Sábado, 12 de septiembre

18:00 horas - 3.º y 4.º puesto

20:30 horas - Final

12 de septiembre: I Ruta Motera Solidaria

Cartel de la edición de 2026 de la Ruta Motera Solidaria Cedida

El sábado 12 se celebrará la primera edición de la Ruta Motera Solidaria a favor de AFAPO (Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Pontevedra) organizada por la Guardia Civil de Pontevedra.

09:00 horas - Recepción y café

10:00 horas - Salida simultánea de las 5 rutas (Tui, Porriño, Pontevedra, Cambados y Lalín)

(Tui, Porriño, Pontevedra, Cambados y Lalín) 12:00 horas - Llegada de las rutas a A Seca (Poio)

12:30 horas - Inicio de la fiesta con pulpeiro, DJ, exposición de medios de la Guardia Civil y mucho más

12 y 13 de septiembre: Lérez Up

Cartel de la edición de 2026 de Lérez Up Cedida

El sábado 12 y domingo 13 se celebrará en el Recinto Ferial de Pontevedra la mayor feria de cultura friki de la ciudad. Durante dos días completos, la ciudad del Lérez se convertirá en el epicentro del anime, manga, videojuegos, K-Pop y mucho más. ¿Quieres descubrir todo lo que ofrece este año Lérez Up?

Uno de los eventos angulares de esta feria son los torneos competitivos de diferentes videojuegos: desde League of Legends hasta Fortnite o Valorant. También habrá zonas exclusivas de consolas, fighting games como Smash Bros o Tekken 8 y juegos de cartas.

En cuanto a la zona del escenario, se podrá disfrutar de diferentes charlas, una actuación musical de Yell0, un desfile de Lolitas, talleres creativos, exhibiciones de combate kendo, concurso de cosplay y mucho más.

Del 17 al 20 de septiembre: Gala Mágica Abraioscopio

Cartel de la edición de 2026 de Abraioscopio Cedida

El domingo 20 a las 19:00 horas la Sede Afundación acogerá la tercera edición de la Gala Mágica Abraioscopio, un gran festival mágico de Pontevedra lleno de artistas de gran prestigio nacional e internacional.

La programación completa de Abraioscopio incluye rutas gastronómicas, espectáculos de magia, actividades en familia, escape rooms, obradoiros y mucho más. ¡Apúntate a esta cita llena de magia!

Jueves, 17 de septiembre

10:30 horas - Hospital Pontevedra

12:30 horas - Residencia Amencer-ASPACE

Viernes, 18 de septiembre

10:30 horas - Residencia de Campolongo

18:00 horas - Maxia de Rúa

20:00 horas - Teatro infantil en inglés

21:00 horas - Ruta Gastromáxica

00:00 horas - Copas con Magia

Sábado, 19 de septiembre

11:00-12:00 horas - Obradoiro de Magia

13:00 horas - Espectáculo infantil

14:00 horas - Ruta Gastromáxica

16:00-17:00-18:00-19:00 horas - Museo de la Magia Ambulante

18:30 horas - Escape Room Urbano

21:00 horas - Ruta Gastromáxica

23:30 horas - Gala Clandestina

Domingo, 20 de septiembre

11:00-12:00 horas - Obradoiro de Magia

14:00 horas - Ruta Gastromáxica

19:00 horas - Gala Mágica Abraioscopio en la Sede Afundación Abanca

18 de septiembre: Gala Benéfica Azapo-Alzheimer

Cartel de la Gala Benéfica del Alzheimer que tendrá como protagonista a Carlos Bau Cedida

El viernes 18 se celebra el Día Mundial de Alzheimer y, como es costumbre, Azapo-Alzheimer organiza una Gala Benéfica para recaudar fondos en este día tan importante, centrado en recordar a todos aquellos que sufren o han sufrido de esta enfermedad.

El encargado de protagonizar esta Gala Benéfica será el reconocido cómico gallego Carlos Bau, quien traerá a la Sede Afundación a las 21:00 horas su espectáculo A Penúltima.

Del 18 al 27 de septiembre: World Triathlon Multisport Championships

Cartel de la edición 2026 del World Triathlon Championship Finals Cedida

Desde el viernes 18 hasta el domingo 27 la ciudad del Lérez se convierte en la capital mundial del Triatlón con La Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón 2026, también conocido como el World Triathlon Multisport Championships.

Durante cinco días completos se celebrarán campeonatos y pruebas mundiales de la élite mundial de deportistas de triatlón. Además, este año se amplía el programa con una sección cultural llamada Somos Música, la cual incluye 14 actuaciones con artistas como Ortiga, Galician Army, De Ninghures y Panorama City.

La programación completa de Somos Música se reparte entre la plaza de Ourense, la Glorieta de Compostela, la plaza de España, el Recinto Ferial y otras localizaciones más.

Viernes, 18 de septiembre

20:00 horas en praza da Peregrina - Zeltia Irevire

21:15 horas en praza de Ourense - Moi

Sábado, 19 de septiembre

19:00 horas en praza da Ferraría - Uxía Lambona e a Banda Molona

20:00 horas en praza de San Xosé - Hermanos Visi

21:15 horas en la Glorieta de Compostela - Helena Egea

Domingo, 20 de septiembre

19:00 horas en la praza da Peregrina - Purple

Lunes, 21 y martes, 22 de septiembre

18:00 horas en praza de España - Fred Events DJ

Miércoles, 23 de septiembre

18:00 horas en praza da Ferraría - Pablo Méndez Performances y Trifásica Band

19:00 horas en praza de España - Pablo Méndez Performances y Trifásica Band

Jueves, 24 de septiembre

22:00 horas en praza de España - Ortiga

Viernes, 25 de septiembre

22:00 horas en praza de España - Galician Army

Sábado, 26 de septiembre

22:00 horas en praza de España - De Ninghures

Domingo, 27 de septiembre

22:00 horas en el Recinto Ferial - Panorama City

19 de septiembre: Correndo no Camiño

Cartel de la edición de 2026 de la media maratón Correndo no Camiño Cedida

El sábado 19 tendrá lugar la primera edición de la media maratón bautizada como Correndo no Camiño, una prueba de 21 kilómetros que recorre Pontevedra y Caldas de Reis.

La carrera dará inicio oficialmente a las 17:00 horas en el Puente del Burgo de Pontevedra y dará fin a última hora del día en pleno centro de Caldas de Reis. El itinerario de la prueba seguirá de manera aproximada el Camino de Santiago.