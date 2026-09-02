¿Qué hacer en septiembre 2026 en Pontevedra? Feira Franca, Lérez Up, triatlón, magia y mucho más
El verano no se acaba en agosto. La ciudad del Lérez todavía tiene mucho más que ofrecernos a lo largo del mes de septiembre. ¡En 'Treintayseis' te lo contamos todo!
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El mes de septiembre aterriza por todo lo alto en la ciudad de Pontevedra con la edición de 2026 de la Feira Franca, un evento angular de esta época del año, el cual viste con sus mejores galas medievales al centro histórico de la ciudad. Asimismo, tendrá lugar el salón de anime, manga y videojuegos de Pontevedra, conocida como Lérez Up.
Para completar el mes, disfrutaremos de la Gala de Magia Abraioscopio y celebraremos una de las ediciones más especiales del World Triathlon Multisport Championships, que en esta ocasión viene acompañado de Somos Música con actuaciones gratuitas y al aire libre de Ortiga, Galician Army, De Ninghures y Panorama City.
4 y 5 de septiembre: Feira Franca
El viernes 4 y sábado 5 tendrá lugar la 25.ª edición de la Feira Franca de Pontevedra, conocida por ser uno de los grandes eventos del mes de septiembre.
Esta Fiesta de Interés Turístico de Galicia se remonta al año 1467, cuando Enrique IV concedió a la ciudad del Lérez un mercado libre de impuestos durante todo un mes.
Un año más, podremos disfrutar de una programación llena de música, pasacalles, demostraciones y una gran variedad de puestos medievales.
Viernes, 4 de septiembre
- 18:30 horas - Los pregoneros a caballo anunciarán el inicio de la Feira Franca por el centro histórico de Pontevedra
- 19:30 horas - Pasacalles con grupos de música, malabaristas y compañías de teatro
- 21:00 horas - Acto de apertura
Sábado, 5 de septiembre
- 11:00 horas - Apertura del mercado medieval y de los puestos de venta de alimentación
- 12:00 horas - Recreación do Transporte do Viño, con salida desde los alrededores del convento de Santa Clara y llegada a la praza da Peregrina
- 17:30 horas - Primera sesión del Gran Torneo Medieval en la Plaza de Toros
- 20:00 horas - Segunda sesión del Gran Torneo Medieval en la Plaza de Toros.
- Durante toda la jornada - Pasacalles de bufones y trovadores
- Durante toda la jornada - Demostraciones de oficios tradicionales
- Durante toda la jornada - Talleres infantiles.
- Durante toda la jornada - Exhibiciones de cetrería y juegos tradicionales
Del 5 al 7 de septiembre: Fiestas de As Dores e O Rosario de Marcón
El sábado 5 arrancan las fiestas patronales del barrio pontevedrés de Marcón. Este evento se perfila como una de las últimas fiestas populares de la zona. Se celebrarán tres días llenos de actividades de ocio en honor a O Rosario y As Dores, los cuales culminarán el lunes 7.
Sábado, 5 de septiembre
- Gran verbena amenizada por Son das Tabernas y grupo Galia
Domingo, 6 de septiembre
- 12:30 horas - Misa solemne en honor a la Virgen de los Dolores cantada por Coro Bella Helenes y procesión
- Concierto de la Banda de Música de Redondela
- Verbena con Los Players y M-3 Show
Lunes, 7 de septiembre
- 12:30 horas - Misa solemne en honor a la Virgen del Rosario con procesión
- Concierto de la Banda de Música de Arcade
- Verbena con las orquestas Mago y Suavecito
11 y 12 de septiembre: Torneo EncestaRías ACB
El viernes 11 y sábado 12 tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes del mes de septiembre en la ciudad de Pontevedra: el Torneo EncestaRías, la cual acogerá el Pabellón Municipal de Deportes.
Viernes, 11 de septiembre
- 18:45 horas - Baskonia y Alba Berlín
- 21:15 horas - Monbus Obradoiro y Valencia Basket
Sábado, 12 de septiembre
- 18:00 horas - 3.º y 4.º puesto
- 20:30 horas - Final
12 de septiembre: I Ruta Motera Solidaria
El sábado 12 se celebrará la primera edición de la Ruta Motera Solidaria a favor de AFAPO (Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Pontevedra) organizada por la Guardia Civil de Pontevedra.
- 09:00 horas - Recepción y café
- 10:00 horas - Salida simultánea de las 5 rutas (Tui, Porriño, Pontevedra, Cambados y Lalín)
- 12:00 horas - Llegada de las rutas a A Seca (Poio)
- 12:30 horas - Inicio de la fiesta con pulpeiro, DJ, exposición de medios de la Guardia Civil y mucho más
12 y 13 de septiembre: Lérez Up
El sábado 12 y domingo 13 se celebrará en el Recinto Ferial de Pontevedra la mayor feria de cultura friki de la ciudad. Durante dos días completos, la ciudad del Lérez se convertirá en el epicentro del anime, manga, videojuegos, K-Pop y mucho más. ¿Quieres descubrir todo lo que ofrece este año Lérez Up?
Uno de los eventos angulares de esta feria son los torneos competitivos de diferentes videojuegos: desde League of Legends hasta Fortnite o Valorant. También habrá zonas exclusivas de consolas, fighting games como Smash Bros o Tekken 8 y juegos de cartas.
En cuanto a la zona del escenario, se podrá disfrutar de diferentes charlas, una actuación musical de Yell0, un desfile de Lolitas, talleres creativos, exhibiciones de combate kendo, concurso de cosplay y mucho más.
Del 17 al 20 de septiembre: Gala Mágica Abraioscopio
El domingo 20 a las 19:00 horas la Sede Afundación acogerá la tercera edición de la Gala Mágica Abraioscopio, un gran festival mágico de Pontevedra lleno de artistas de gran prestigio nacional e internacional.
La programación completa de Abraioscopio incluye rutas gastronómicas, espectáculos de magia, actividades en familia, escape rooms, obradoiros y mucho más. ¡Apúntate a esta cita llena de magia!
Jueves, 17 de septiembre
- 10:30 horas - Hospital Pontevedra
- 12:30 horas - Residencia Amencer-ASPACE
Viernes, 18 de septiembre
- 10:30 horas - Residencia de Campolongo
- 18:00 horas - Maxia de Rúa
- 20:00 horas - Teatro infantil en inglés
- 21:00 horas - Ruta Gastromáxica
- 00:00 horas - Copas con Magia
Sábado, 19 de septiembre
- 11:00-12:00 horas - Obradoiro de Magia
- 13:00 horas - Espectáculo infantil
- 14:00 horas - Ruta Gastromáxica
- 16:00-17:00-18:00-19:00 horas - Museo de la Magia Ambulante
- 18:30 horas - Escape Room Urbano
- 21:00 horas - Ruta Gastromáxica
- 23:30 horas - Gala Clandestina
Domingo, 20 de septiembre
- 11:00-12:00 horas - Obradoiro de Magia
- 14:00 horas - Ruta Gastromáxica
- 19:00 horas - Gala Mágica Abraioscopio en la Sede Afundación Abanca
18 de septiembre: Gala Benéfica Azapo-Alzheimer
El viernes 18 se celebra el Día Mundial de Alzheimer y, como es costumbre, Azapo-Alzheimer organiza una Gala Benéfica para recaudar fondos en este día tan importante, centrado en recordar a todos aquellos que sufren o han sufrido de esta enfermedad.
El encargado de protagonizar esta Gala Benéfica será el reconocido cómico gallego Carlos Bau, quien traerá a la Sede Afundación a las 21:00 horas su espectáculo A Penúltima.
Del 18 al 27 de septiembre: World Triathlon Multisport Championships
Desde el viernes 18 hasta el domingo 27 la ciudad del Lérez se convierte en la capital mundial del Triatlón con La Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón 2026, también conocido como el World Triathlon Multisport Championships.
Durante cinco días completos se celebrarán campeonatos y pruebas mundiales de la élite mundial de deportistas de triatlón. Además, este año se amplía el programa con una sección cultural llamada Somos Música, la cual incluye 14 actuaciones con artistas como Ortiga, Galician Army, De Ninghures y Panorama City.
La programación completa de Somos Música se reparte entre la plaza de Ourense, la Glorieta de Compostela, la plaza de España, el Recinto Ferial y otras localizaciones más.
Viernes, 18 de septiembre
- 20:00 horas en praza da Peregrina - Zeltia Irevire
- 21:15 horas en praza de Ourense - Moi
Sábado, 19 de septiembre
- 19:00 horas en praza da Ferraría - Uxía Lambona e a Banda Molona
- 20:00 horas en praza de San Xosé - Hermanos Visi
- 21:15 horas en la Glorieta de Compostela - Helena Egea
Domingo, 20 de septiembre
- 19:00 horas en la praza da Peregrina - Purple
Lunes, 21 y martes, 22 de septiembre
- 18:00 horas en praza de España - Fred Events DJ
Miércoles, 23 de septiembre
- 18:00 horas en praza da Ferraría - Pablo Méndez Performances y Trifásica Band
- 19:00 horas en praza de España - Pablo Méndez Performances y Trifásica Band
Jueves, 24 de septiembre
- 22:00 horas en praza de España - Ortiga
Viernes, 25 de septiembre
- 22:00 horas en praza de España - Galician Army
Sábado, 26 de septiembre
- 22:00 horas en praza de España - De Ninghures
Domingo, 27 de septiembre
- 22:00 horas en el Recinto Ferial - Panorama City
19 de septiembre: Correndo no Camiño
El sábado 19 tendrá lugar la primera edición de la media maratón bautizada como Correndo no Camiño, una prueba de 21 kilómetros que recorre Pontevedra y Caldas de Reis.
La carrera dará inicio oficialmente a las 17:00 horas en el Puente del Burgo de Pontevedra y dará fin a última hora del día en pleno centro de Caldas de Reis. El itinerario de la prueba seguirá de manera aproximada el Camino de Santiago.