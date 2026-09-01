Vigo estrena el mes de septiembre 2026 con un gran repertorio de conciertos y eventos Treintayseis

El mes de septiembre llega a la ciudad olívica con una gran variedad de eventos que nadie se querrá perder. Durante las primeras semanas podremos disfrutar de los diferentes eventos del ciclo SON&MAR, entre los que se encuentran La Movida Viguesa y Aquellos Maravillosos años 90 con las actuaciones de Amistades Peligrosas, Cómplices, Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies y muchos más.

Otros grandes eventos de este mes son el Galician Film Freaky Festival, un festival de cine de terror y freak consolidado desde hace años en la plaza Elíptica de Vigo; el Revoltallo Fest, festival de música rock y punk que vuelve a celebrar tres jornadas de conciertos gratuitos; y varios espectáculos de humor, como el de Luis Piedrahita, Juan de Dios o las comedias teatrales de Escándalo en Redacción y Nada de Álvaro Carrero.

Conciertos destacados del mes

Hard GZ actuará el 11 de septiembre en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo SON&MAR

El sábado 5 llega al Muelle de Trasatlánticos el dúo pop de Cristina del Valle y Alberto Comesaña conocido como Amistades Peligrosas. Su actuación forma parte de la noche temática Aquellos Maravillosos Años 90 del festival SON&MAR.

El sábado 5 tendremos un nostálgico encuentro en el Muelle de Trasatlánticos con Cómplices, otro dúo de los 90 que encabeza la noche temática Aquellos Maravillosos Años 90 del festival SON&MAR junto a Amistades Peligrosas.

El viernes 11 a las 20:00 horas el sonido urbano de vanguardia llega al Peirao de Trasatlánticos de la ciudad olívica con el rapero Hard GZ, quien vuelve a su ciudad natal para protagonizar un nuevo espectáculo del ciclo SON&MAR.

El sábado 12 a las 18:00 horas haremos un viaje al pasado con el concierto que dará el grupo de pop Semen Up como parte del espectáculo La Movida Viguesa del ciclo SON&MAR. Esta característica formación viguesa lleva activa desde el año 1983 y goza de un repertorio de canciones lleno de éxitos.

El sábado 12 desde las 18:00 horas podremos disfrutar de un concierto inédito del guitarrista Miguel Costas, conocido por haber fundado algunos de los grupos más destacados de la Movida Viguesa, entre ellos Siniestro Total.

El domingo 13 a las 21:00 horas el rapero, compositor y diseñador argentino que lleva a la espalda la vanguardia del sonido trap latino, YSY A, actuará en la sala Rouge ante un público con el aforo completamente agotado.

El domingo 20 a las 20:00 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo uno de los mejores tributos a la artista colombiana que a día de hoy sigue conquistando generaciones: la Shakibecca Experiencia. Rebeca estará acompañada por la nueva promesa musical Jandy Love, quien interpretará sus canciones en directo.

Del 1 al 6 de septiembre: Fiesta del Marisco de Vigo - Vigomar

Llega a la ciudad olívica la edición de 2026 de la Fiesta del Marisco Cedida

La 19.ª edición de la Fiesta del Marisco continúa sus celebraciones en el Puerto Pesquero olívico de O Berbés desde hoy, martes 1, hasta el domingo 6.

La Fiesta del Marisco combina opciones gastronómicas del mar, actividades culturales, turismo y mucho más. Tanto vecinos como visitantes están invitados a disfrutar de esta fiesta que es mucho más que una celebración al marisco olívico.

La programación completa de Vigomar:

Viernes, 4 de septiembre

21:30 horas - Asociación Musical A Papuxa

Sábado, 5 de septiembre

De 13:00 a 16:00 horas - Entretenimiento infantil

21:00 horas - Grupo Folk Algarabía

22:00 horas - Club Naval

4 de septiembre: Nacidos Para Bailar - SON&MAR

Cartel del tardeo de Vigo 'Nacidos Para Bailar' SON&MAR

El viernes 4 a las 17:00 horas tenemos cita gratuita en el Peirao de Trasatlánticos con el 'mejor tardeo tu vida' con Nacidos Para Bailar, el primer evento del mes de la mano del ciclo SON&MAR.

Entramos con buen pie en el mes de septiembre con esta gran fiesta que nos invita a volver a sentir la magia del sonido disco y dance. Durante esta jornada nos acompañarán en directo Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc.

Prepara tus mejores pasos de baile y apúntate a este tardeo irrepetible.

4, 5 y 6 de septiembre: Feria Sabores del Mundo

Cartel de la Feria Sabores del Mundo de Vigo Cedida

El viernes 4, sábado 5 y domingo 6 llega a la explanada del Náutico de Vigo la feria gastronómica Sabores del Mundo, un evento con entrada gratuita y más de veinte puestos de diferentes lugares del mundo.

A lo largo de las tres jornadas, se podrá disfrutar de una serie de actividades paralelas, como actuaciones regionales, música en vivo y zona infantil.

Del 4 al 7 de septiembre: Fiestas de la Virgen de los Afligidos de Zamáns

Cartel de la edición 2026 de las fiestas de Zamáns Cedida

Las fiestas de Zamáns en honor a la Virgen de los Afligidos es una de las últimas grandes celebraciones populares de la ciudad olívica. Durante estos cuatro días se podrá disfrutar de música en directo, espectáculos, puestos de gastronomía y mucho más.

Viernes, 4 de septiembre

20:30 horas - Pregón y reparto de empanada para los socios amenizado por la charanga Vai de Baile

23:30 horas - Verbena con El Combo Dominicano

Sábado, 5 de septiembre

17:30 horas - Ofrenda floral y misa

19:00 horas - Tirada de fuegos

22:30 horas - Verbena con Solara y O Son do Monte con DJ Fercho, Rami y Borja Solla

Domingo, 6 de septiembre

De 09:00 a 12:00 horas - Misas cada hora

12:00 horas - Misa cantada por la Coral de Zamáns y Banda de Música Atlántida de Matamá

Lunes, 7 de septiembre

11:00 horas - Misa

12:30 horas - Poxas con actuación de la Banda de Música Val Miñor y Mariachis Amigos de México

17:00 horas - Cucañas

22:00 horas - Verbena con Los Lunes al Sol y grupo Xtra

y grupo 00:00 horas - O Son do Monte con DJs JJ Compota y Dumore

5 de septiembre: Aquellos Maravillosos 90 - SON&MAR

Cartel de 'Aquellos Maravillosos 90' en Vigo SON&MAR

El sábado 5 a las 20:00 horas empezamos el mes de grandes eventos con una fiesta nostálgica gratuita de los años 90 en el Peirao de Trasatlánticos como parte del ciclo SON&MAR.

El homenaje al pop y rock noventero español, Aquellos Maravillosos 90, va mucho más allá de ser una simple fiesta, pues podremos revivir las canciones que marcaron generaciones con las actuaciones en directo de Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez del grupo de La Unión y Tam Tam Go.

Una oportunidad de despedirte del verano a lo grande. ¡No te lo pierdas!

5 de septiembre: Vialia Sunset Race

Cartel de Vialia Sunset Race Cedida

El sábado 5 a partir de las 20:30 horas tendrá lugar Vialia Sunset Race, una carrera de atletismo de 8 kilómetros con salida y llegada en el Centro Comercial Vialia.

Además, una vez finalizada la carrera, se podrá disfrutar de música con DJ, un photocall, photo spot, premios y mucho más.

5 de septiembre: Ardora Fest

Cartel de la edición de 2026 de Ardora Fest Cedida

El sábado 5 llega a la sala Island Club una nueva edición de Ardora Fest, un evento imprescindible para los amantes de la música electrónica. ¿Te apuntas?

Los protagonistas del cartel de esta edición son Dave Clarke, David Flashback, María Vilas, Soul Lazh live y Víctor Álvarez.

10 de septiembre: El Campus - SON&MAR

Cartel de El Campus de Vigo SON&MAR

El jueves 10 a las 20:00 horas llega al Peirao de Trasatlánticos el gran punto de encuentro universitario del ciclo de eventos SON&MAR.

El Campus es mucho más que un festival. Se trata de un gran concierto que conecta todos los campus gallegos en un mismo espacio con música, energía y el mejor ambiente juvenil.

Esta cita contará con las actuaciones de LG1DO y Barce.

12 de septiembre: La Movida Viguesa - SON&MAR

Cartel del evento 'La Movida Viguesa' SON&MAR

El sábado 12 a partir de las 20:00 horas en el Peirao de Trasatlánticos volvemos a repetir fiesta nostálgica gratuita con La Movida Viguesa del ciclo de eventos SON&MAR.

Si eres fan del sonido pop y rock español de los años 80 y 90 te invitamos a disfrutar de sus mayores himnos de la Movida Viguesa, un movimiento paralelo a la conocida Movida Madrileña.

En esta ocasión, podremos disfrutar de un homenaje a la legendaria banda Golpes Bajos y un directo espectacular de Semen Up, Miguel Costas de Siniestro Total, Killer Barbies y Stoned at Pompeii.

11 y 12 de septiembre: Vigo Metalheads

Cartel de la edición de 2026 de Vigo Metalheads Cedida

El viernes 11 y sábado 12 volveremos a cantar, bailar y saltar con la cuarta edición de Vigo Metalheads del pub Transylvania.

La programación completa de ambos días:

Viernes, 11 de septiembre

Materia Muerta

Diodivo

Sábado, 12 de septiembre

Aeolian

Kuna de Odio

Incordian

12 de septiembre: Galician Freak Zombie Walk

La caminata Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival vuelve a Vigo Cedida

El sábado 12 a partir de las 20:00 horas regresa por segundo año consecutivo la horda de zombies a las calles del centro de Vigo como parte del festival cinematográfico Galician Freaky Film Festival.

Será un evento gratuito y de carácter solidario, pues habrá un punto de recogida de alimentos en el MARCO. Además, desde las 17:00 horas podrás acudir a un puesto de maquillaje gratuito.

El recorrido consistirá en un total de 800 metros y llegará hasta la Porta do Sol. Justo al finalizar la caminata, a las 21:30 horas, dará inicio la Pasarela Zombie.

12 de septiembre: La Triple Corona Illas Atlánticas

Cartel de la prueba de natación La Triple Corona de las Illas Atlánticas Cedida

El sábado 12 a partir de las 8:40 horas se celebrará la prueba de natación de 15 kilómetros de La Triple Corona Illas Atlánticas, la cual tiene como punto de salida la playa de Rodas y la meta en la playa de Ribeira de Baiona.

Como actividades complementarias tenemos una visita guiada al casco histórico de Baiona y la carabela Pinta a las 18:30 horas y una cena en Baiona a partir de las 20:30 horas.

12 y 30 de septiembre: Ciclo Otoño Lírico 2026

El Otoño Lírico 2026 llega en septiembre a Vigo Amigos de la Ópera de Vigo

El inicio del mes de septiembre anuncia una nueva temporada del ciclo de conciertos de Grandes Voces del Otoño Lírico 2026 de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo. Durante este mes nos esperan dos grandes citas en el Teatro Afundación:

Sábado 12 a las 20:30 horas - Jorge de León y Juan Jesús Rodríguez, quienes estarán acompañados de Juan Francisco Parra al piano. Será una velada exclusiva para disfrutar de las mejores romanzas y dúos de la ópera italiana con algunas de las obras maestras de Verdi, Puccini, Leoncavallo y Giordano.

Miércoles 30 a las 20:30 horas - Celso Albelo y Desirée Rancatore. Será una noche dedicada al bel canto y la ópera romántica francesa. Algunas de las obras que se interpretarán en esta velada son Don Pasquale, Lucia di Lammermoor y L'elisir d'amore.

13 de septiembre: Orballo Cultural - SON&MAR

Cartel de Orballo Cultural en Vigo SON&MAR

El domingo 13 a las 20:00 horas tenemos cita con Orballo Cultural en el Peirao de Trasatlánticos como parte del ciclo SON&MAR.

El cartel de este festival estará protagonizado por el gran gaiteiro Budiño, quien estará acompañado por el sonido de ritmos gallegos, latinoamericanos y magrebíes de De Ninghures.

La parte más urbana y verbenera vendrá de la mano de Ortiga. Por último, el encargado de cerrar esta fiesta gallega será la formación de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

Del 17 al 26 de septiembre: Galician Freaky Film Festival

Cartel de la edición de 2026 del Galician Freaky Film Festival Cedida

El jueves 17 dará inicio la décima edición del festival cinematográfico celebrado entre la plaza Elíptica y los Cines Tamberlick conocido como Galician Freaky Film Festival, el cual finalizará el sábado 26.

Los amantes del cine de terror y freak están de suerte, pues este año el GFFF celebra una edición de lo más especial. Un año más, podremos disfrutar de la proyección de diversas piezas audiovisuales gallegas, nacionales e internacionales de difícil acceso y distribución.

Por un lado, el jueves 17 inauguraremos el festival con una sesión doble con el filme The Fly y The Toxic Avenger. Por otro lado, la clausura del sábado 26 se hará con la proyección de Big Trouble in Little China, una última gran fiesta cinematográfica para celebrar el amor por el cine más libre, inolvidable y freak.

Las diferentes categorías del GFFF se dividen entre GFFF Panorama, una recopilación de los largometrajes más sorprendentes de los últimos años; GFFF Tribute, un espacio dedicado a la reivindicación y celebración del cine fantástico de culto y la Selección Oficial del GFFF.

Como actividades paralelas tenemos la FFFG o Feria Fantástica y Freak de Galicia, un punto de encuentro entre el arte, la cultura y el freakismo gallego. Habrán diferentes opciones de artesanía, ilustración, figuras, complementos, cómics y muchísimo más.

También se podrá disfrutar del Pequefreak 2026, un festival de cine infantil paralelo al GFFF que tendrá lugar el sábado 19 y el domingo 20.

18 de septiembre: Espectáculo Te falta calle de Juan de Dios

Cartel del espectáculo 'Te falta calle' de Juan de Dios Cedida

El viernes 18 a las 22:30 horas aterriza el cómico español Juan de Dios en la sala Supersonic, donde protagonizará un show de pura energía, desparpajo, originalidad, rapidez y todo lo que te puedas imaginar.

El espectáculo en vivo Te falta calle es, definido por el humorista, "un 'puñao' de palabras que he encontrado por Internet y copiado y pegado aquí". Para descubrir lo que significa esto, tendrás que ir a verlo. ¡Consigue ya tus entradas!

18 de septiembre: Representación de Nada de Álvaro Carrero

Cartel de la obra 'Nada' de Álvaro Carrero Cedida

El viernes 18 a las 21:00 horas tendrá lugar la representación de la comedia Nada en el Cine Teatro Salesianos.

Esta obra de Álvaro Carrero tiene como protagonistas a Pablo Puyol, Miguel A. Martín y al propio Álvaro Carrero, quienes encarnan a Lucas, Mateo y Juan, tres amigos que están a las puertas del Apocalipsis y quieren buscar un gran final.

Queda muy tiempo para que todo termine. Consigue ya tus entradas y disfruta de esta obra teatral llena de humor, pero también reflexión.

18, 19 y 20 de septiembre: Revoltallo Fest

Cartel de la edición de 2026 del Revoltallo Fest Cedida

El viernes 18, sábado 19 y domingo 20 el Revoltallo Fest vuelve a traer tres días completos de música a la Carballeira de Pedregal del barrio de Valladares.

Prepárate para disfrutar del mejor sonido del rock, punk y heavy metal dentro de la escena musical gallega. A lo largo de estos tres días también se organizarán una serie de obradoiros, sesiones vermú, teatro, magia y mucho más.

La programación completa del Revoltallo Fest:

Viernes, 18 de septiembre

Cochambre

Krime

Picture

Demenzia Sozial

Krime

Obradoiro Manuel Leirós de iniciación al chirimbolo de cana

Representación de Comedia sen título de Sestrelo Teatro

Sábado, 19 de septiembre

Stoned at Pompeii

4 Notas

Can do Urko

Txavalada

Obradoiro de construcción de pandeiro vegano

Vermú Jam Session con Plug & Play

Obradoiro de Jesús Rodríguez Cid de afinación y entoncación de guitarra y bajo

Espectáculo A Maxia de Golden Magic

Espacio de juegos de circo Atípicocirco

Domingo, 20 de septiembre

Beto ZZZ

Wöyza

Huntrix Guerreras del K-Pop

Obradoiro de Oscar Avendaño de extracción de melodías de un cacho de madera con cuerdas

Obradoiro con Paulo silva de Rueda de percusión para todos

19 de septiembre: Espectáculo Apolípticamente correcto de Luis Piedrahita

Luis Piedrahita. Cedida

El sábado 19 a las 20:30 horas el Teatro Afundación recibirá a uno de los cómicos más destacados del panorama actual: Luis Piedrahita.

Desde el año pasado lleva recorriendo diferentes teatros y salas con su monólogo en directo Apolípticamente correcto. En este, Piedrahita habla sobre la libertad y todo lo que la limita, como el horóscopo.

Un espectáculo mágico, impredecible y hasta controversial, donde Piedrahita nos pondrá a pensar acerca del origen de todos nuestros miedos y esperanzas. ¿Te apuntas? ¡Las entradas todavía están a la venta!

19 de septiembre: Rally de Clásicos Ciudad de Vigo

Cartel de la edición de 2026 del Rally de Clásicos Ciudad de Vigo Cedida

El sábado 19 tendrá lugar la 17.ª edición del Rally de Clásicos Ciudad de Vigo, un evento imprescindible para los amantes del motor en la ciudad olívica.

La programación completa del Rally de Clásicos Ciudad de Vigo:

09:30 horas - Verificaciones y concentración

Verificaciones y concentración 11:30 horas - Salida desde el aparcamiento superior del Centro Comercial Gran Vía

- Salida desde el aparcamiento superior del Centro Comercial Gran Vía 14:00 horas - Comida en el Hotel Candador de A Lama

- Comida en el Hotel Candador de A Lama 20:00 horas - Llegada de los participantes a Redondela

- Llegada de los participantes a Redondela 21:00 horas - Cena en la Finca Tabata

26 de septiembre: Espectáculo Escándalo en Redacción

Cartel del nuevo espectáculo 'Escándalo en Redacción' que llega en septiembre a Vigo Cedida

El sábado 26 a las 20:30 horas llega al Teatro Afundación el espectáculo en vivo Escándalo en Redacción, de los creadores del exitoso show Escándalo en Palacio y la obra de teatro 1888. Señorita Julia.

Los protagonistas de esta obra son Clara Beltrán y Tomás Chamorro, quienes deciden fundar su propio medio digital independiente. Para tratar de vender la idea de que son un equipo de redacción completo, inventan una gran cantidad de identidades.

Una comedia teatral ágil y sofisticada que critica el problema actual del periodismo y su credibilidad. ¡No te lo pierdas!