Vigo Porté prepara su edición más especial para celebrar su 15 aniversario

Vigo Porté ya piensa en su edición más especial. El evento internacional de danza celebrará en 2027 su 15 aniversario en el Auditorio Mar de Vigo y ya ha desvelado las fechas para conmemorar el talento y el crecimiento de la cita.

La organización aspira a convertir la edición de 2027 en la más especial de su trayectoria. Para ello, llegará acompañada de importantes novedades, tanto en su programación como en las experiencias dirigidas a bailarines, escuelas y público.

El primer paso hacia Vigo Porté 2027 llegará mañana martes 1 de septiembre, con la apertura oficial de las inscripciones para los centros de danza y participantes. "Puedo adelantar que tendremos un jurado que marca un antes y un después en Vigo Porté", ha señalado la directora del evento, Lorena López.

En cuanto a las fechas de la cita internacional, Vigo Porté ha adelantado que su 15ª edición se celebrará los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2027 en el Auditorio Mar de Vigo. Allí esperan poder reunir más de 1.000 bailarines, más de 25 escuelas de danza y más de 400 coreografías, como en la edición de 2026.

La evolución de Vigo Porté resulta muy significativa si se observa el conjunto de su trayectoria: por Vigo Porté han pasado más de 11.000 bailarines, 2.500 coreografías y 450 escuelas de danza. Toda la información actualizada de esta edición especial podrá consultarse a través de los canales oficiales de Vigo Porté.