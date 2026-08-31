Vigo Porté prepara su edición más especial para celebrar su 15 aniversario
El evento internacional de danza regresará al Auditorio Mar de Vigo con grandes novedades y un jurado que marcará un antes y un después
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Vigo Porté ya piensa en su edición más especial. El evento internacional de danza celebrará en 2027 su 15 aniversario en el Auditorio Mar de Vigo y ya ha desvelado las fechas para conmemorar el talento y el crecimiento de la cita.
La organización aspira a convertir la edición de 2027 en la más especial de su trayectoria. Para ello, llegará acompañada de importantes novedades, tanto en su programación como en las experiencias dirigidas a bailarines, escuelas y público.
El primer paso hacia Vigo Porté 2027 llegará mañana martes 1 de septiembre, con la apertura oficial de las inscripciones para los centros de danza y participantes. "Puedo adelantar que tendremos un jurado que marca un antes y un después en Vigo Porté", ha señalado la directora del evento, Lorena López.
En cuanto a las fechas de la cita internacional, Vigo Porté ha adelantado que su 15ª edición se celebrará los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2027 en el Auditorio Mar de Vigo. Allí esperan poder reunir más de 1.000 bailarines, más de 25 escuelas de danza y más de 400 coreografías, como en la edición de 2026.
La evolución de Vigo Porté resulta muy significativa si se observa el conjunto de su trayectoria: por Vigo Porté han pasado más de 11.000 bailarines, 2.500 coreografías y 450 escuelas de danza. Toda la información actualizada de esta edición especial podrá consultarse a través de los canales oficiales de Vigo Porté.