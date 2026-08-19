Vigo viajará en el tiempo con dos talleres sobre el mundo romano en Toralla

Vigo viajará a la época romana para despedir el verano. El Concello ha organizado dos talleres dirigidos a niñas y niños de entre 7 y 12 años, en los que aprenderán y experimentarán sobre el mundo de hace 2.000 años en Toralla.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Los talleres serán gratuitos y tendrán lugar en el Centro de Interpretación do Mundo Romano y en la Vila Romana de Toralla.

"Queremos conocer más la cultura del mundo romano y la presencia de los romanos en Vigo", ha afirmado el regidor. Toralla es la única villa romana visitable de Galicia y está considerada uno de los yacimientos más significativos de la fachada atlántica peninsular.

La primera actividad, "Orixe Vicus, destino Roma", se celebrará del 25 al 28 de agosto y estará dedicado al comercio en el mundo romano y la importancia de Vigo dentro de las rutas del imperio.

A través de juegos, visitas y actividades prácticas, los participantes podrán conocer cómo se transportaban las mercancías por tierra y por mar, así como qué productos circulaban en aquella época y cómo llegaban hasta Vicus desde diferentes territorios.

La programación permitirá también experimentar con la elaboración de cerámica, descubrir el uso de las ánforas, conocer la importancia de la sal en la economía romana mediante un experimento de cristalización y acercarse a la evolución de los intercambios, del trueque a la moneda.

La segunda propuesta, "Vivir como romanos", se desarrollará del 1 al 4 de septiembre y permitirá descubrir cómo era la vida cotidiana en Vigo hace 2.000 años. Los talleres abordarán aspectos como la vestimenta, los juegos, la escritura y la decoración de las viviendas.

"Se trata de conocer bien cómo era la vida de los romanos", ha recalcado Caballero, que ha recordado que las actividades son completamente gratuitas y la inscripción se realizará por semanas completas y por riguroso orden de entrada en el correo xacementosarqueoloxicosmunicipais@vigo.org.