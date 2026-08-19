Así avanzan las obras del nuevo complejo termal en Galicia: 5 pozas con chorros, spa y jardines

Próximamente, la comunidad sumará un nuevo espacio termal dedicado al relax y al bienestar Puede interesarte:

La tradición termal en Galicia viene de lejos. Su uso, no solo medicinal, también lúdico, comenzó en la época romana y vivió su época dorada de mediados del siglo XIX a principios del XX.

Hoy en día, sigue formando parte de la oferta turística, con numerosos establecimientos, tanto gratuitos como de pago, a los que próximamente se sumará uno nuevo en la comarca de Pontevedra.

Cinco pozas con chorros, spa y zonas verdes

"Las termas de Ponte Caldelas van cogiendo forma". Con estas palabras, Andrés Díaz, alcalde el municipio, ha informado sobre el avance de las obras del complejo que albergará cinco pozas con chorros, spa y zonas verdes.

En una publicación en Facebook, el regidor ha adjuntado un carrusel de imágenes y un vídeo en el que se puede apreciar el estado de las obras, con los vasos de las piscinas ya instalados y las estructuras de madera que albergarán otros servicios complementarios.

El proyecto, en colaboración con la Xunta, busca recuperar la tradición de la cultura termal de este municipio que contó con un balneario en el pasado.

Los trabajos tienen un coste total de 1,5 millones de euros e incluyen la instalación de cinco pozas de agua termal: dos de carácter lúdico y tres de relajación.

También se acondicionarán edificios auxiliares para usos complementarios, como vestuarios y aseos, y una capilla como espacio de interpretación de la cultura termal. Asimismo, se realizarán trabajos de mantenimiento del parque.

Proyecto de termas en Ponte Caldelas Concello de Ponte Caldelas

Tal y como se pueden apreciar en las fotografías del futuro proyecto, el complejo termal dispondrá de una amplia zona verde destinada al descanso, donde los usuarios podrán extender sus toallas y disfrutar de un momento de relax.

Frente al río Verdugo

Las instalaciones se ubicarán en un enclave único, frente al río Verdugo, y funcionarán como una especie de parque público integrado en el proyecto del Parque Termal de Ponte Caldelas.

Todavía no se ha anunciado la posible fecha de apertura, pero cada vez está más cerca el momento en que las instalaciones abran sus puertas, con la colocación de los vasos de las piscinas y el avance de las estructuras de los edificios anexos.

La publicación del alcalde acumula ya más de 800 'me gusta' y 90 comentarios de vecinos y usuarios que esperan con interés la apertura del nuevo espacio.